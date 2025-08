Mondiali nuoto, Quadarella qualificata in finale negli 800: "Darò il massimo"

Simona Quadarella si qualifica per la finale degli 800. Tre giorni dopo l'argento con record europeo nei 1500 (15'31"79), torna in acqua Simona Quadarella che trova un'avversaria in più rispetto alla lunga distanza: la fuoriclasse canadese Summer McIntosh che vince la seconda batteria in 8'19"88 rispetto all' 8'20"48 dell'azzurra. La 26enne romana copre sedici vasche a 31"6 di media con una lieve decelerazione negli ultimi 200 metri, per il quinto crono d'ingresso per la nona finale consecutiva in lunga tra europei (oro a Glasgow 2018, Budapest 2021 e Roma 2022), mondiali (argento a Gwangju 2019, bronzo a Budapest 2022, quarta a Fukuoka 2023, oro a Doha 2024 senza Katie Ledecky) e olimpiadi (bronzo a Tokyo 2020 e quarta a Parigi 2024). Davanti a tutte viaggia con una marcia in più la statunitense Ledecky che in 8'14"62 mira al ventiquattresimo oro iridato della carriera; alle sue spalle l'australia Lani Pallister in 8'17"06; quarta è l'insidiosa tedesca Isabel Gose in 8'20"21."Dopo i 1500 sono entrata in acqua ovviamente con un'altra consapevolezza e con grande determinazione. Ho fatto un po' più di fatica, ma penso che sia normale - dichiara Quadarella, allenata da Gianluca Belfiore per il CC Aniene - Domani la finale sarà molto difficile, perché la McIntosh è difficile da battere. Il campo delle pretendenti al podio si è allargato e lei potrebbe nuotare molto vicina a Ledecky. Io darò sempre il massimo".