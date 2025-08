Inter, Bisseck dice no al Crystal Palace

Niente da fare per il Crystal Palace, che aveva richiesto Yann Bisseck all'Inter: il difensore tedesco, come già trapelava ieri, ha rifiutato la destinazione inglese. Dodicesimo l'anno scorso ma col fiore all'occhiello della Fa Cup vinta che gli consentirà di giocare la Conference League 2025/26, il Crystal Palace aveva pensato al 24enne per la difesa ma il giocatore ha declinato l'offerta che, comunque, sarebbe stata rifiutata pure dai nerazzurri che, a fronte dei ventilati 32 milioni di euro, non hanno intenzione di cederlo e quindi chiedono almeno 40 milioni per il cartellino.