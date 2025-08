Milan, ag. Terracciano: "Cremonese? È uno degli interessamenti che ha"

Andrea D'Amico, agente tra gli altri di Filippo Terracciano, ha parlato così a Sky Sport dell'ipotesi Cremonese per il suo assistito: "È uno degli interessamenti che ha questo giovane giocatore molto duttile a livello di impiego tattico. È una virtù per tanti, ma a volte può diventare una mancata specializzazione e un minus, dipende anche dall'allenatore come ti valuta. Ci sono tante squadre, è già tre anni che gioca in Serie A. Un tempo si diceva che il calcio di agosto è bugiardo, ma pure il calciomercato lo è. A volte quando dissimuli un obiettivo è proprio quando lo vuoi percorrere".