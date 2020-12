Schwazer, la procura di Bolzano chiede l'archiviazione

La procura di Bolzano ha chiesto l'archiviazione del procedimento penale per Alex Schwazer, come ha confermato il procuratore Giancarlo Bramante. L'ex marciatore è coinvolto in una inchiesta per doping per un contestato esame, effettuato il primo gennaio del 2016 nella sua abitazione in Alto Adige. Esame che poi gli costò l’esclusione dai Giochi di Rio dello stesso anno e la squalifica sportiva fino al 2024.