Sara Nestola bronzo nella mezza maratona di Lovanio della prima edizione degli europei su strada

Sara Nestola conquista con il tempo di 1h11'26 una splendida e inaspettata medaglia di bronzo nella mezza maratona femminile della prima edizione dei campionati europei su strada di Lovanio in Belgio, al termine di una gara vinta dalla belga Chloe Herbiette in 1h10'43 davanti alla connazionale Juliette Thomas con 1h10'57, mentre nella prova riservata agli uomini il miglior azzurro è il primatista italiano della maratona, Yohanes Chiappinelli, quinto al traguardo in 1h02'11 nella competizione dominata sin dall'inizio dal francese Jimmy Gressier in 59'45, con al secondo posto il norvegese Awet Nftalem Kibrob in 1h01'08 e, a completare il podio, l'altro transalpino Valentin Gondouin che brucia sul traguardo con 1h01'54 l'irlandese Efrem Gidey quarto in 1h01'55.