ATLETICA

Francesco Pernici riscrive dopo 53 anni la storia del record italiano sugli 800 metri

Il 23enne mezzofondista bresciano abbatte dopo oltre mezzo secolo il primato nazionale di Marcello Fiasconaro

di Redazione Sprintnews
03 Lug 2026 - 22:15
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Francesco Pernici ha vinto con il nuovo record italiano di 1'43"60 gli 800 metri maschili del Meeting di Nancy in Francia, tappa Silver del Continental Tour, superando dopo quasi 53 anni lo storico primato di 1'43"7 stabilito il 27 giugno 1973 all'Arena Civica di Milano da Marcello Fiasconaro, crono che fu anche primato del mondo per poco più di tre anni.

Al termine della sua storica impresa, il 23enne mezzofondista nato a Esine in provincia di Brescia il 18 febbraio 2003 e allenato da Dalmazio Bersini, ha preceduto sul traguardo il francese Louey Ouerrat secondo in 1'43"81 e il portoghese David Barroso terzo in 1'43"83, coronando la sua rincorsa al più vecchio limite italiano esistente, da lui peraltro avvicinato già nel corso della semifinale mondiale di Tokyo 2025, quando corse in 1'43"84.

Nelle altre gare dell'evento francese che hanno visto impegnati atleti italiani, nei 400 metri donne Alessandra Bonora si è piazzata in quarta posizione con 51"70 nella gara vinta dalla statunitense Shamier Little in 51"06, mentre nei 100 ostacoli Giada Carmassi è stata quinta in 12"97, nella prova dominata dalla polacca Pia Skrzyszowska in 12"44. 

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