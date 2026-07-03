Francesco Pernici riscrive dopo 53 anni la storia del record italiano sugli 800 metri

Al termine della sua storica impresa, il 23enne mezzofondista nato a Esine in provincia di Brescia il 18 febbraio 2003 e allenato da Dalmazio Bersini, ha preceduto sul traguardo il francese Louey Ouerrat secondo in 1'43"81 e il portoghese David Barroso terzo in 1'43"83, coronando la sua rincorsa al più vecchio limite italiano esistente, da lui peraltro avvicinato già nel corso della semifinale mondiale di Tokyo 2025, quando corse in 1'43"84.