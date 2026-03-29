Olimpiadi, Semenya contro il test di genere del Cio: "Mancanza di rispetto per le donne"

La reintroduzione dei test di genere da parte del Comitato olimpico internazionale per i Giochi Olimpici del 2028 a Los Angeles è "una mancanza di rispetto per le donne", secondo la sudafricana Caster Semenya, due volte campionessa olimpica degli 800 metri. L'ex atleta iperandrogena ha anche espresso la sua delusione per il fatto che la misura sia stata adottata sotto la guida della nuova presidente del Cio, Kirsty Coventry, nata nello Zimbabwe: "A livello personale, il fatto che sia una donna africana, che sa quanto le donne africane e le donne del Sud del mondo siano colpite da questo problema, ovviamente causa danni", ha affermato Semenya in una conferenza stampa domenica a Città del Capo a margine di un evento sportivo.