Olimpiadi, il Cio si allinea a Trump: atlete transgender fuori da gare femminili

"Come ex atleta, credo fermamente nel diritto di tutti gli olimpionici a partecipare a competizioni leali. La politica che abbiamo annunciato si basa su dati scientifici ed è stata elaborata da esperti medici. Ai Giochi Olimpici, anche i minimi dettagli possono fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Pertanto, è assolutamente chiaro che non sarebbe corretto per gli uomini biologici competere nella categoria femminile. Inoltre, in alcuni sport sarebbe semplicemente pericoloso". Così la presidente del Cio, Kirsty Coventry, dopo che il Comitato olimpico interazionale ha annunciato l'introduzione di una nuova policy circa la partecipazione femminile alle Olimpiadi. Le donne, per essere eleggibili, dovranno sottoporsi un a test del gene SRY, quello che determina lo sviluppo sessuale maschile. "Ogni atleta deve essere trattato con dignità e rispetto, e gli atleti dovranno sottoporsi allo screening una sola volta nella vita. Devono essere fornite informazioni chiare sulla procedura e deve essere disponibile un supporto psicologico, oltre alla consulenza medica di esperti", ha aggiunto.