Olimpiadi, il Cio si allinea a Trump: atlete transgender fuori da gare femminili
L'ammissibilità alla categoria femminile sarà determinata, in prima istanza, mediante uno screening del gene Sry
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Le atlete transgender saranno escluse dalle Olimpiadi dopo che il Cio ha concordato una nuova politica di ammissibilità che si allinea con l'ordine esecutivo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sullo sport femminile in vista dei Giochi di Los Angeles del 2028. Il Comitato Olimpico Internazionale afferma che "l'ammissibilità a qualsiasi evento di categoria femminile ai Giochi Olimpici o a qualsiasi altro evento del Cio, inclusi gli sport individuali e di squadra, è ora limitata alle donne biologiche".
L'ammissibilità alla categoria femminile deve essere determinata in prima istanza mediante uno screening del gene Sry per rilevare l'assenza o la presenza del suddetto gene. Sulla base di evidenze scientifiche, il Cio ritiene che la presenza del gene SRY sia fissa per tutta la vita e rappresenti una prova altamente affidabile del fatto che un atleta abbia completato lo sviluppo sessuale maschile. Inoltre, il Cio ritiene che lo screening del gene SRY tramite saliva, tampone o campione di sangue sia poco invasivo rispetto ad altri possibili metodi.
Le atlete che risultano negative al test per il gene Sry soddisfano in modo permanente i criteri di ammissibilità previsti da questa normativa per la partecipazione alle competizioni nella categoria femminile. A meno che non vi siano motivi per ritenere che il risultato negativo sia errato, si tratterà di un test da effettuare una sola volta nella vita. Fatta eccezione per le rare atlete con diagnosi di sindrome da insensibilità completa agli androgeni (Cais) o altre rare differenze/disturbi dello sviluppo sessuale (Dsd) che non traggono beneficio dagli effetti anabolici e/o di miglioramento delle prestazioni del testosterone, nessuna atleta con un test Sry positivo è idonea a competere nella categoria femminile in un evento CIO.
Gli atleti con un test Sry positivo, inclusi gli atleti transgender XY e gli atleti XY-DSD sensibili agli androgeni, continuano a essere inclusi in tutte le altre classificazioni per le quali sono idonei. Ad esempio, possono partecipare a qualsiasi categoria maschile, compreso uno slot maschile designato all'interno di qualsiasi categoria mista, e a qualsiasi categoria aperta, o in sport ed eventi che non classificano gli atleti in base al sesso.
"Come ex atleta, credo fermamente nel diritto di tutti gli olimpionici a partecipare a competizioni leali. La politica che abbiamo annunciato si basa su dati scientifici ed è stata elaborata da esperti medici. Ai Giochi Olimpici, anche i minimi dettagli possono fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Pertanto, è assolutamente chiaro che non sarebbe corretto per gli uomini biologici competere nella categoria femminile. Inoltre, in alcuni sport sarebbe semplicemente pericoloso". Così la presidente del Cio, Kirsty Coventry, dopo che il Comitato olimpico interazionale ha annunciato l'introduzione di una nuova policy circa la partecipazione femminile alle Olimpiadi. Le donne, per essere eleggibili, dovranno sottoporsi un a test del gene SRY, quello che determina lo sviluppo sessuale maschile. "Ogni atleta deve essere trattato con dignità e rispetto, e gli atleti dovranno sottoporsi allo screening una sola volta nella vita. Devono essere fornite informazioni chiare sulla procedura e deve essere disponibile un supporto psicologico, oltre alla consulenza medica di esperti", ha aggiunto.