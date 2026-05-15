TENNIS

Darderi si scusa con il pubblico: "Non avevo più energia, ma è stato un torneo da sogno"

Dopo la sconfitta con Ruud, Luciano prova a sorridere: "È stato il torneo più bello della mia carriera". E la dedica speciale: "A mia nonna che non c'è più"

15 Mag 2026 - 19:46
© Getty Images

© Getty Images

Le due ore di interruzione per la pioggia non hanno cambiato il verdetto finale. Luciano Darderi era senza energia nella semifinale di Roma e lascia strada a Casper Ruud, sicuramente più pimpante. "Sinceramente la stanchezza ha inciso in questa partita, i tempi di recupero erano diversi, ero molto stanco", ammette Darderi che poi puntualizza, "anche se con Ruud potevo perdere anche stando al 100%".

Poi le scuse con i sostenitori presenti nella Capitale: "Mi dispiace per la gente che è venuta a vedermi, mi scuso con loro. Ho dato massimo ma non avevo proprio benzina. Dopo la pausa per pioggia pensavo di migliorare invece è stato anche peggio. Ma sono cose che capitano nel tennis e bisogna accettarle", ha detto in conferenza stampa il 24enne. 

Il bilancio però resta positivo: "Questa è stata una settimana da sogno, è stato il torneo più bello della mia carriera per ora. Dovrò aspettare un altro anno per tornare qui. Da Roma vado via con tanta fiducia, ho giocato di alto livello. Il ricordo più bello è stata la vittoria nei quarti alle 2 di notte. Devo migliorare tante cose, non una particolare".

Infine, la dedica speciale: "Dedico questo torneo a mia nonna che non c'è più e che desiderava che diventassi un giocatore di tennis. Chissà se da qualche parte l'ha visto, lo spero. Poi a mio padre, se sono un giocatore è anche merito suo".

Ruud: "Troppa differenza fisica con Darderi, il tennis è brutale"

 Casper Ruud ha invece commentato la differenza di freschezza fisica tra lui e Darderi durante il match: "Il tennis è uno sport davvero brutale. Luciano ha giocato tre partite molto dure, l'ultima finita alle 2 di notte, e non è riuscito a recuperare per questa sfida. Io invece avevo già finito il mio match, mi stavo già riposando e questo ha aiutato", le parole a Sky Sport.

Ora la finale, che potrebbe essere contro Sinner: "Nel caso non sarà facile giocare qui, nel suo Paese. L'anno scorso mi ha battuto facilmente a Roma. È un giocatore incredibile, un talento unico, ma proverò a fermarlo".

Leggi anche

Nemmeno l'interruzione risveglia Darderi: Luciano è senza energie, Ruud vola in finale a Roma

tennis
internazionali di roma
darderi

Tennis

00:35
MCH SINNER BATTE PELLEGRINO 12/5 MCH

Sinner avanza a Roma: battuto Pellegrino, gli highlights

05:24
MCH DARDERI FUORI 15/5 MCH

Darderi cede a Ruud: gli highlights della semifinale

00:44
Mastria: "Tra Sinner e Darderi, ecco come il Foro Italico si prepara al grande pomeriggio azzurro"

Mastria: "Tra Sinner e Darderi, ecco come il Foro Italico si prepara al grande pomeriggio azzurro"

01:22
Sinner, emozione Maldini

Sinner, emozione Maldini

01:35
Sinner-Darderi, che sogno

Sinner-Darderi, che sogno

00:23
MCH SINNER PASSERELLA E TIFOSI MCH

Tifosi in delirio per Sinner: accolto come una star

01:10
BLOB MALDINI-SINNER PER SITO 15/5 DICH

Maldini-Sinner, quanti complimenti: "Sei un grande!"

02:25
MCH HIGHLIGHTS SINNER vs RUBLEV PER SITO 14/5 MCH

Sinner non si ferma più: battuto Rublev, gli highlights del match

00:36
DICH SINNER POST VITTORIA SU RUBLEV PER SITO 14/5 DICH

Sinner si gode l'ennesimo record: "Roma è sempre speciale, ora devo recuperare"

01:43
Roma, infinito Darderi

Roma, infinito Darderi

00:42
CLIP COMMOZIONE DARDERI PER SEMIFINALE PER SITO 14/4 SRV

Darderi fa impazzire Roma: il match point e la commozione per la semifinale

01:22
MCH VITTORIA DARDERI PER SITO 13/5 MCH

Roma consacra Darderi: i punti chiave della vittoria su Jodar

00:16
13 MCH FUMOGENI DISTURBANO DARDERI 14/5 MCH

Incredibile a Roma: i fuochi d'artificio interrompono Jodar-Darderi

00:28
MCH ALLENAMENTO SINNER 13/5 MCH

Sinner in campo verso la sfida con Rublev

01:36
Sinner solita macchina

Sinner solita macchina

00:35
MCH SINNER BATTE PELLEGRINO 12/5 MCH

Sinner avanza a Roma: battuto Pellegrino, gli highlights

I più visti di Tennis

MCH HIGHLIGHTS SINNER vs RUBLEV PER SITO 14/5 MCH

Sinner non si ferma più: battuto Rublev, gli highlights del match

MCH VITTORIA DARDERI PER SITO 13/5 MCH

Roma consacra Darderi: i punti chiave della vittoria su Jodar

La pioggia può rovinare i piani di Sinner a Roma: le previsioni e il rischio rinvio, gli scenari

BLOB MALDINI-SINNER PER SITO 15/5 DICH

Maldini-Sinner, quanti complimenti: "Sei un grande!"

MCH SINNER BATTE PELLEGRINO 12/5 MCH

Sinner avanza a Roma: battuto Pellegrino, gli highlights

DICH SINNER 12/5 DICH

Sinner: "Dai quarti si fa sul serio. Felice per Pellegrino"

Notizie del giorno
Vedi tutti
El Shaarawy saluta la Roma
21:52
El Shaarawy saluta la Roma
MCH DARDERI FUORI 15/5 MCH
21:42
Darderi cede a Ruud: gli highlights della semifinale
Hulk, che potenza!
21:38
Hulk, che potenza!
21:26
Bebe Vio debutta nell'atletica paralimpica e strappa il pass per gli Assoluti
21:03
Roma, El Shaarawy annuncia l'addio a fine stagione: "Il derby la mia ultima gara all'Olimpico"