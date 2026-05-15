Darderi si scusa con il pubblico: "Non avevo più energia, ma è stato un torneo da sogno"
Dopo la sconfitta con Ruud, Luciano prova a sorridere: "È stato il torneo più bello della mia carriera". E la dedica speciale: "A mia nonna che non c'è più"
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Le due ore di interruzione per la pioggia non hanno cambiato il verdetto finale. Luciano Darderi era senza energia nella semifinale di Roma e lascia strada a Casper Ruud, sicuramente più pimpante. "Sinceramente la stanchezza ha inciso in questa partita, i tempi di recupero erano diversi, ero molto stanco", ammette Darderi che poi puntualizza, "anche se con Ruud potevo perdere anche stando al 100%".
Poi le scuse con i sostenitori presenti nella Capitale: "Mi dispiace per la gente che è venuta a vedermi, mi scuso con loro. Ho dato massimo ma non avevo proprio benzina. Dopo la pausa per pioggia pensavo di migliorare invece è stato anche peggio. Ma sono cose che capitano nel tennis e bisogna accettarle", ha detto in conferenza stampa il 24enne.
Il bilancio però resta positivo: "Questa è stata una settimana da sogno, è stato il torneo più bello della mia carriera per ora. Dovrò aspettare un altro anno per tornare qui. Da Roma vado via con tanta fiducia, ho giocato di alto livello. Il ricordo più bello è stata la vittoria nei quarti alle 2 di notte. Devo migliorare tante cose, non una particolare".
Infine, la dedica speciale: "Dedico questo torneo a mia nonna che non c'è più e che desiderava che diventassi un giocatore di tennis. Chissà se da qualche parte l'ha visto, lo spero. Poi a mio padre, se sono un giocatore è anche merito suo".
Ruud: "Troppa differenza fisica con Darderi, il tennis è brutale"
Casper Ruud ha invece commentato la differenza di freschezza fisica tra lui e Darderi durante il match: "Il tennis è uno sport davvero brutale. Luciano ha giocato tre partite molto dure, l'ultima finita alle 2 di notte, e non è riuscito a recuperare per questa sfida. Io invece avevo già finito il mio match, mi stavo già riposando e questo ha aiutato", le parole a Sky Sport.
Ora la finale, che potrebbe essere contro Sinner: "Nel caso non sarà facile giocare qui, nel suo Paese. L'anno scorso mi ha battuto facilmente a Roma. È un giocatore incredibile, un talento unico, ma proverò a fermarlo".