Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Milano Cortina: Fiamma olimpica Capodanno a Foggia, Samele tedoforo

01 Gen 2026 - 21:36

Tappa a Foggia nel primo giorno del 2026 per la fiamma olimpica delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Dopo il collect point allestito presso l'università di Foggia, la staffetta con 34 tedofori tra i quali lo schermitore plurimedagliato olimpico foggiano Luigi Samele, è partita da corso del Mezzogiorno per snodarsi lungo un tragitto di 6 chilometri e 700 metri per giungere a Palazzo di Città dove è organizzato il punto azzurro, ovvero l'omaggio alla Fiamma Olimpica degli atleti olimpionici foggiani. È toccato ad una tedofora l'accensione della fiamma. La staffetta si conclude in via Lucera dove è fissato il termine del percorso cittadino. "È un'emozione bellissima, meravigliosa - ha detto all'ANSA Samele - Poi quando si parla di Foggia e di olimpiadi io sono super emozionato. Questa città ha bisogno di messaggi positivi, di pace, emozionanti e stimolanti che sono poi i valori delle olimpiadi. Poterlo fare a Foggia, a casa mia è veramente troppo bello". Lungo il percorso odierno della fiamma, ripartita questa mattina dopo la tappa di Bari, anche l'antico maniero di Castel del Monte ad Andria. 

Ultimi video

01:19
DICH VIERI da Riad 22/12 DICH

"Vieri: "Italiano al livello di Conte? Italiano è già a un livello altissimo"

01:14
MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

01:18
2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

01:29
L'anno che verrà

L'anno che verrà: da Milano Cortina ai Mondiali di calcio

01:23
La battaglia dei sessi

La battaglia dei sessi

03:39
L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

01:30
Dakar al via il 3 gennaio

Dakar al via il 3 gennaio: 8.000 km nel deserto arabo

01:33
Gli auguri degli sportivi

Gli auguri degli sportivi

01:47
Brignone, il 25 sugli sci

Brignone, il 25 sugli sci

01:37
Conegliano sempre al top

Conegliano sempre al top

01:35
Gli alfieri dei giochi

Gli alfieri dei giochi

01:50
DICH GOGGIA AL QUIRINALE 22/12 DICH

Goggia: "Alzabandiera a Cortina? Prima ne vorrei parlare con il presidente del Coni"

04:35
DICH MATTARELLA CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Mattarella: "Tutta l'Italia farà il tifo per voi"

02:36
MCH CERIMONIA

Mattarella consegna il Tricolore agli alfieri azzurri

03:51
DICH BUONFIGLIO ONE TO ONE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Ho scelto la Brignone portabandiera perché su di lei ha influito l'aspetto umano"

01:19
DICH VIERI da Riad 22/12 DICH

"Vieri: "Italiano al livello di Conte? Italiano è già a un livello altissimo"

I più visti di Altri Sport

Morto Davide Tizzano, addio al presidente del canottaggio due volte oro alle Olimpiadi

Da Sinner al volley pigliatutto, passando per Furlani: i momenti più iconici del 2025

MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

Oltre 700 persone nella Basilica di Capodimonte per l'ultimo saluto a Davide Tizzano

Luxury Padel 2025, parata di stelle: Barella in tribuna. A Dida l'anello MVP

La battaglia dei sessi

La battaglia dei sessi

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:10
Fiaccola olimpica ad Ascoli il 4 gennaio, la partenza da Viale Treviri
22:02
F1, Norris e il 2026: "Mi piacerebbe lottare di più con Hamilton"
21:36
Milano Cortina: Fiamma olimpica Capodanno a Foggia, Samele tedoforo
20:08
Sci di fondo, Tour de ski donne: Diggins domina 20km Dobbiaco, Ganz 13°
19:02
Milano Cortina, Fontana a Mattarella: "Grazie per parole su Olimpiadi"