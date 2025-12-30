Battocletti in gara a Bolzano nella tradizionale BOclassic di fine anno

Sui 5 km della gara riservata alle donne, distanza su strada in cui Battocletti è primatista europea con il tempo di 14'32 realizzato a Tokyo in maggio, le sue principali avversarie internazionali saranno l'etiope Ksanet Alem, la gallese Cari Hughes e la burundese Elvanie Nimbona, mentre tra le altre principali italiane da evidenziare la presenza di Sara Nestola, specialista di distanze più lunghe e in tal senso bronzo nella mezza maratona degli europei su strada di Lovanio in Belgio ad aprile, al ritorno agonistico dopo un serio infortunio che le ha precluso la maratona mondiale in Giappone, senza dimenticare Federica Del Buono, Valentina Gemetto e Micol Majori.