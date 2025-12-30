Logo SportMediaset

Battocletti in gara a Bolzano nella tradizionale BOclassic di fine anno

La fenomenale mezzofondista trentina in cerca della terza vittoria consecutiva nella classica corsa su strada bolzanina. Tra gli uomini spicca la presenza di Yeman Crippa

di Redazione Sprintnews
30 Dic 2025 - 09:33
© Mosna/organizzatori BOclassic

© Mosna/organizzatori BOclassic

Nadia Battocletti sarà l'attesa protagonista della 51esima edizione della BOclassic di Bolzano, l'ormai tradizionale corsa che si disputa su un percorso tracciato all'interno del centro cittadino il 31 dicembre di ogni anno, ultima grande gara della stagione agonistica italiana, dove la 25enne mezzofondista trentina avrà la possibilità di festeggiare con un terzo successo consecutivo il suo anno trionfale, ricco di due straordinarie medaglie mondiali a settembre in Giappone, argento nei 10.000 e bronzo nei 5.000 metri, oltre che due titoli europei, nei 10 km su strada ad aprile in Belgio e nel cross pochi giorni fa in Portogallo.

Per super Nadia sarà dunque l'ultimo impegno di un 2025 ricco di enormi soddisfazioni, anche non solo agonistiche visto che proprio oggi poche ore prima dell'ultima competizione dell'anno sosterrà presso l'Università di Trento l'ultimo esame della sua facoltà di Ingegneria Edile-Architettura, ma poi la testa sarà ancora più sgombra per le nuove esaltanti sfide del 2026, a iniziare dalla grande novità rappresentata dai mondiali indoor di Torun a marzo, evento a cui parteciperà per la prima volta in carriera, senza trascurare l'impegno con un'altra gara a cui è molto affezionata quale il cross Campaccio di fine gennaio.

Sui 5 km della gara riservata alle donne, distanza su strada in cui Battocletti è primatista europea con il tempo di 14'32 realizzato a Tokyo in maggio, le sue principali avversarie internazionali saranno l'etiope Ksanet Alem, la gallese Cari Hughes e la burundese Elvanie Nimbona, mentre tra le altre principali italiane da evidenziare la presenza di Sara Nestola, specialista di distanze più lunghe e in tal senso bronzo nella mezza maratona degli europei su strada di Lovanio in Belgio ad aprile, al ritorno agonistico dopo un serio infortunio che le ha precluso la maratona mondiale in Giappone, senza dimenticare Federica Del Buono, Valentina Gemetto e Micol Majori.

Il circuito della gara sarà come sempre di 1.250 metri, da percorrere quindi 4 volte da parte delle donne, con partenza e arrivo sul lato sud di piazza Walther ma con la novità rispetto alle passate edizioni dell'attraversamento di un parco prima del traguardo al posto del viale Stazione.

© Mosna/organizzatori BOclassic

© Mosna/organizzatori BOclassic

LA GARA MASCHILE

Torna a gareggiare nella BOclassic di Bolzano anche Yeman Crippa, pure lui atleta trentino, reduce da tre secondi posti nell'evento in occasione delle ultime tre edizioni, il quale sui 10 km del percorso riservato agli uomini cercherà di dare il massimo contro avversari proibitivi quali su tutti l'etiope Yomif Kejelcha, favorito in virtù dell'argento ai mondiali di Tokyo proprio sui 10.000 metri oltre che primatista mondiale della mezza maratona, ma attenzione pure ai due keniani Telahun Haile Bekelev e Charles Rotich, rispettivamente primo e terzo nel 2024, oltre che al sudafricano Maxime Chaumeton, lo scorso anno quarto ma che ha abbassato nello scorso ottobre il suo personale sui 10 km in strada sino a un ottimo 26’55.

Tra gli altri azzurri saranno in competizione il campione italiano della mezza maratona, Badr Jaafari e Luca Alfieri, mentre ha dovuto rinunciare proprio nelle ultime ore per un attacco influenzale Pietro Riva.

© Mosna/organizzatori BOclassic

© Mosna/organizzatori BOclassic

