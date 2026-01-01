Logo SportMediaset

F1, Norris e il 2026: "Mi piacerebbe lottare di più con Hamilton"

01 Gen 2026 - 22:02

"Mi piacerebbe lottare un po' di più con Lewis Hamilton ha dimostrato di essere, probabilmente, il più grande di tutti i tempi". Parola di Lando Norris a Sky sport F1. Il neocampione del mondo è ancora al settimo cielo insieme a un team connazionale come la McLaren (campione Costruttori), lo stesso non si può dire per Sir Lewis Hamilton, che al suo primo anno in Ferrari non ha mai conquistato una pole o un podio in 24 gare disputate (record negativo per un pilota della Rossa). "Tutti sanno che se c'è qualcuno che può riprendersi da anni difficili, quello è proprio Sir Hamilton, e mi piacerebbe - aggiunge Norris - avere più battaglie contro di lui. È sempre un privilegio competere contro qualcuno che è il migliore al mondo. Ci sono molti di questi grandi piloti in griglia. Ci sono Fernando, Lewis, Max… Molti di noi vogliono seguire le loro orme". 

