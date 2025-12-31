Battocletti brinda in anticipo al 2026 con l'ultimo sigillo di un 2025 trionfale

"Sono molto felice anche perché c'era tutta la mia famiglia e i miei amici a vedermi. Ho chiuso l'anno in bellezza con una gara in cui nei primi due giri ho controllato perché faceva molto freddo, ma poi sono riuscita ad allungare senza indurirmi. Adesso andrò in ritiro in un posto al caldo per preparare al meglio la stagione al coperto, e sarà anche la prima volta nella mia carriera, con l'obiettivo prossimo puntato sui mondiali al coperto di Torun a marzo".