Battocletti brinda in anticipo al 2026 con l'ultimo sigillo di un 2025 trionfale

La fenomenale mezzofondista azzurra domina senza problemi sui 5 km del percorso cittadino di Bolzano. Sui 10 km della gara maschile Crippa è terzo

di Redazione Sprintnews
31 Dic 2025 - 14:45
© Remo Mosna

© Remo Mosna

Nadia Battocletti vince la 51esima edizione della Boclassic di Bolzano, tradizionale appuntamento agonistico su strada che si svolge l'ultimo giorno dell'anno, dominando con il tempo di 15'50 la gara disputata su 5 km divisi in quattro giri di 1250 metri tracciati all'interno del centro cittadino, e ripetendo i successi del 2023 e 2024, mentre al secondo posto si piazza con una bella volata Federica Del Buono che in 16'04 precede di pochi millesimi l'etiope Ksanet Alem accreditata dello stesso tempo. 

La 25enne mezzofondista trentina ha in tal modo chiuso il suo trionfale 2025, il giorno dopo aver anche ottenuto l'Oscar dell'atletica italiana quale miglior donna dell'anno, ricordando le sue quattro principali perle rappresentate dagli ori ai campionati europei nei 10 km su strada in Belgio ad aprile e nella corsa campestre in Portogallo a metà dicembre, ma soprattutto dall'argento sui 10.000 metri e dal bronzo sui 5.000 metri in occasione della più importante manifestazione dell'anno, rappresentata dai mondiali di Tokyo in Giappone disputati a settembre.

LE DICHIARAZIONI DI BATTOCLETTI

"Sono molto felice anche perché c'era tutta la mia famiglia e i miei amici a vedermi. Ho chiuso l'anno in bellezza con una gara in cui nei primi due giri ho controllato perché faceva molto freddo, ma poi sono riuscita ad allungare senza indurirmi. Adesso andrò in ritiro in un posto al caldo per preparare al meglio la stagione al coperto, e sarà anche la prima volta nella mia carriera, con l'obiettivo prossimo puntato sui mondiali al coperto di Torun a marzo".

LA GARA MASCHILE

L’etiope Yomif Kejelcha si impone, a sua volta senza problemi, nella prova riservata agli uomini sulla distanza dei 10 km, 8 giri del tracciato, con il tempo record per la manifestazione di 27'42, mentre al secondo posto si piazza con 27'47 il suo connazionale già vincitore della passata edizione, Telahun Haile Bekele, e al terzo l'azzurro Yeman Crippa con un buon 27'56 che rappresenta il suo miglior crono nell'evento in cui nelle tre precedenti partecipazioni aveva chiuso al secondo posto.

LE DICHIARAZIONI DI CRIPPA

"Sono contento della mia prestazione, tutti gli anni arrivano alla BOclassic atleti fortissimi e chi mi ha battuto è oggettivamente più forte di me su questa distanza perché, in particolare Kejelcha, ha pure vinto l'argento nei recenti mondiali di Tokyo. Essere a Bolzano è sempre una grande emozione per il pubblico molto caloroso. Adesso andrò in ritiro in Kenya per preparare la mezza maratona di Napoli a febbraio e poi una maratona ad aprile che non ho ancora definito come location".

