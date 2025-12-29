Gout Gout compie 18 anni e si proietta verso un 2026 ancora più veloce

In attesa di continuare a stupire con gli occhi dell’atletica mondiale costantemente puntati addosso, Gout si è trasferito in una casa di nuova costruzione nella zona ovest di Brisbane acquistata e regalata ai genitori con cui vive insieme a fratelli e sorelle, sostenuto da uno staff tecnico guidato dal manager James Templeton e dal capo allenatore Di Sheppard, e forte di un talento che lo rende già a 18 anni un modello e un punto di riferimento per tantissimi giovani atleti.