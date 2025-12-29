Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
atletica
ATLETICA

Gout Gout compie 18 anni e si proietta verso un 2026 ancora più veloce

Il velocista australiano festeggia la maggiore età dopo una stagione in crescita e punta tutto sull’atletica archiviando per ora gli studi.

di Redazione Sprintnews
29 Dic 2025 - 10:00
© Getty Images

© Getty Images

Gout Gout nuovo fenomeno mondiale della velocità compie oggi 18 anni, mentre è immerso nella preparazione per la prossima stagione agonistica che affronterà con totale dedizione all’atletica, dopo aver concluso a ottobre gli studi superiori e aver scelto di non proseguire per ora il percorso universitario, con l’obiettivo di un 2026 che lo dovrebbe vedere nell'ambito giovanile protagonista ai Mondiali under 20 di Eugene dal 5 al 9 agosto, ma soprattutto tra gli assoluti ai Giochi del Commonwealth di Glasgow dal 23 luglio al 2 agosto, senza escludere una possibile scalata nel ranking mondiale capace di spalancargli anche le porte degli Ultimate Championship di Budapest dall’11 al 13 settembre.

La sua ascesa è iniziata ufficialmente il 7 dicembre 2024 quando, agli Australian All Schools Championships di Brisbane, il velocista di origini sud-sudanesi allora sedicenne ha firmato con 20"04 il nuovo record assoluto oceaniano dei 200 metri cancellando lo storico 20"06 di Peter Norman, medaglia d’argento olimpica a Città del Messico 1968, impresa quella di Gout arrivata il giorno dopo il personale sui 100 metri in 10"17, tempo meno eclatante ma comunque indicativo di un talento fuori dal comune.

Da quel momento l’atletica mondiale ha iniziato a scommettere con decisione sul suo futuro e sulla possibilità di vederlo inseguire il mito di Usain Bolt, del quale ricorda la corsa ancora istintiva e potente degli inizi ma dai margini di crescita enormi, attirando su di sé una mega sponsorizzazione tecnica dai contorni economici non ufficiali ma certamente elevatissimi, con un accordo di otto anni fino al 2032, quando le Olimpiadi estive si svolgeranno proprio a Brisbane in Australia.

Nel corso della sua prima stagione agonistica completa Gout ha confermato tutte le attese conquistando in aprile a Perth il primo titolo nazionale assoluto sui 200 metri con uno straordinario 19"84 purtroppo viziato da vento irregolare, pochi giorni dopo il 9"99 sempre ventoso sui 100 metri del titolo under 20, arricchendo poi l’annata con prestazioni di spessore internazionale tra cui spicca la vittoria nei 200 metri del Continental Tour Gold di Ostrava grazie al nuovo personale e record dell'Oceania di 20"02.

Il percorso è culminato nella prima esperienza in un campionato mondiale a Tokyo dove, sul mezzo giro di pista, ha raggiunto la semifinale confermando personalità e maturità in un contesto di altissimo livello, prima di chiudere una stagione lunghissima il 24 ottobre a Brisbane con le ultime gare scolastiche della sua carriera, un 400 metri vinto con il proprio nuovo personale di 46"14 e una staffetta con la Ipswich Grammar School, simbolica chiusura di un capitolo fondamentale della sua crescita.

In attesa di continuare a stupire con gli occhi dell’atletica mondiale costantemente puntati addosso, Gout si è trasferito in una casa di nuova costruzione nella zona ovest di Brisbane acquistata e regalata ai genitori con cui vive insieme a fratelli e sorelle, sostenuto da uno staff tecnico guidato dal manager James Templeton e dal capo allenatore Di Sheppard, e forte di un talento che lo rende già a 18 anni un modello e un punto di riferimento per tantissimi giovani atleti.

gout
18 anni
nuovo fenomeno
velocita

Ultimi video

01:04
DICH SOFIA GOGGIA FISI DICH

Goggia: "Ieri è stata dura, oggi ho invece sciato bene"

03:39
L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

01:30
Dakar al via il 3 gennaio

Dakar al via il 3 gennaio: 8.000 km nel deserto arabo

01:33
Gli auguri degli sportivi

Gli auguri degli sportivi

01:47
Brignone, il 25 sugli sci

Brignone, il 25 sugli sci

01:37
Conegliano sempre al top

Conegliano sempre al top

01:35
Gli alfieri dei giochi

Gli alfieri dei giochi

01:50
DICH GOGGIA AL QUIRINALE 22/12 DICH

Goggia: "Alzabandiera a Cortina? Prima ne vorrei parlare con il presidente del Coni"

04:35
DICH MATTARELLA CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Mattarella: "Tutta l'Italia farà il tifo per voi"

02:36
MCH CERIMONIA

Mattarella consegna il Tricolore agli alfieri azzurri

03:51
DICH BUONFIGLIO ONE TO ONE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Ho scelto la Brignone portabandiera perché su di lei ha influito l'aspetto umano"

01:19
DICH VIERI da Riad 22/12 DICH

"Vieri: "Italiano al livello di Conte? Italiano è già a un livello altissimo"

01:31
DICH BRIGNONE CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Emozione Brignone: "La mia corsa per arrivare qui, né facile né scontata"

03:36
DICH ABODI CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE QUIRINALE 22/12 DICH

Abodi: "Ai nostri atleti affidiamo la maglia azzurra, il sogno di tanti bambini"

03:10
DICH BUONFIGLIO CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE QUIRINALE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Grazie Presidente. Stavolta la nostra bandiera rimarrà nella nostra amata Italia"

01:04
DICH SOFIA GOGGIA FISI DICH

Goggia: "Ieri è stata dura, oggi ho invece sciato bene"

I più visti di Atletica

L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

Atletica, le donne transgender escluse dalle gare femminili

Addio a Dick Fosbury, l'atleta che rivoluzionò il salto in alto

Aouani firma il nuovo record italiano in maratona: 2h07'16 a Barcellona

Verso l'infinito e oltre: il motto di Alice Leccioli riecheggia al Trofeo Sempione

Europei: due super argenti per l’Italia con la Iapichino e la 4x400

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:26
La legge del 31 dicembre: conta essere primi a fine anno per vincere lo scudetto? I precedenti
10:23
Sci di fondo: Tour de Ski in Val di Fiemme, 19 azzurri convocati
10:04
Inter, Zielinski: "Con Inzaghi ero in terza fila, Chivu coinvolge più giocatori"
10:00
Gout Gout: 18 anni già da fenomeno della velocità mondiale
10:00
Clamoroso Al Hilal: Simone Inzaghi non vuole più Cancelo