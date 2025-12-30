Logo SportMediaset

Furlani e Battocletti vincono gli Oscar 2025 dell'atletica italiana

A Doualla il titolo tra le stelle emergenti al femminile, mentre tra gli uomini il riconoscimento va a Pernici

di Redazione Sprintnews
30 Dic 2025 - 19:42
© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

Mattia Furlani e Nadia Battocletti sono stati incoronati, come ampiamente previsto, atleti italiani dell'anno dalla FIDAL, massimo riconoscimento ottenuto da entrambi per il secondo anno consecutivo, al termine di una votazione in cui vi è stato un mix tra i voti espressi da un panel di esperti composto da consiglio federale, direzione tecnica e selezione di giornalisti, oltre che dalle preferenze espresse dai tifosi sui social dell'Atletica Italiana.

Ricordiamo come Furlani sia stato due volte campione del mondo del lungo, indoor a Nanchino e outdoor a Tokyo ma anche argento europeo indoor ad Apeldoorn, mentre Battocletti due volte sul podio mondiale a Tokyo con l'argento nei 10.000 e il bronzo nei 5.000 metri, oltre che campionessa europea nei 10 km su strada in Belgio ad aprile e nel cross in Portogallo a metà dicembre.

Scontati e meritatissimi anche i riconoscimenti agli atleti emergenti dell'anno, assegnati al femminile alla fenomenale velocista Kelly Doualla, solo 16 anni compiuti a novembre e già capace di vincere il titolo europeo under 20 sui 100 metri a Tampere in agosto, mentre al maschile è stato premiato lo specialista degli 800 metri Francesco Pernici, quest'anno a un passo dallo storico record italiano appartenente dal 1973 a Marcello Fiasconaro.

© Getty Images

© Getty Images

Il titolo di squadra dell'anno, infine, è stata assegnato a tutti i componenti della spedizione azzurra vittoriosi in giugno a Madrid nei campionati europei a squadre, titolo vinto per la seconda edizione consecutiva dopo la prima storica di Chorzow nel 2023, citando doverosamente i nomi di tutti gli atleti che hanno contribuito a iniziare dagli uomini con Lorenzo Patta, Fausto Desalu, Samuele Ceccarelli, Filippo Randazzo, Roberto Rigali, Filippo Tortu, Edoardo Scotti, Vladimir Aceti, Lorenzo Benati, Brayan Lopez, Francesco Pernici, Federico Riva, Yeman Crippa, Ala Zoghlami, Lorenzo Simonelli, Alessandro Sibilio, Matteo Sioli, Matteo Oliveri, Mattia Furlani, Simone Biasutti, Leonardo Fabbri, Enrico Saccomano, Giorgio Olivieri, Roberto Orlando, Michele Bertoldo, Sebastiano Parolini, mentre tra le donne Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Gaya Bertello, Vittoria Fontana, Gloria Hooper, Alessia Pavese, Anna Polinari, Alessandra Bonora, Alice Mangione, Virginia Troiani, Eloisa Coiro, Marta Zenoni, Nadia Battocletti, Gaia Colli, Giada Carmassi, Ayomide Folorunso, Idea Pieroni, Elisa Molinarolo, Larissa Iapichino, Erika Saraceni, Sara Verteramo, Daisy Osakue, Sara Fantini, Paola Padovan e Laura Pellicoro.

