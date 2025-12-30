Furlani e Battocletti vincono gli Oscar 2025 dell'atletica italiana

Mattia Furlani e Nadia Battocletti sono stati incoronati, come ampiamente previsto, atleti italiani dell'anno dalla FIDAL, massimo riconoscimento ottenuto da entrambi per il secondo anno consecutivo, al termine di una votazione in cui vi è stato un mix tra i voti espressi da un panel di esperti composto da consiglio federale, direzione tecnica e selezione di giornalisti, oltre che dalle preferenze espresse dai tifosi sui social dell'Atletica Italiana.