Mondiali di atletica: Tamberi in finale col brivido nel salto in alto  

MONDIALI DI ATLETICA

Serve il terzo tentativo a Gimbo per centrare 2.28m, misura valida per la qualificazione. Avanza anche Fassinotti, Zaynab Dosso eguaglia il record italiano dei 100m

© Getty Images Finale conquistata per Gianmarco Tamberi nel salto in alto, ma non mancano i brividi per Gimbo nelle qualificazioni dei Mondiali di Budapest: il campione olimpico appare poco sciolto nel salto e sbaglia due volte a 2.28m, prima di centrare la misura al terzo tentativo. Basta per la qualificazione alla finale, che vedrà in gara anche Marco Fassinotti. Nelle gare mattutine, da segnalare i 100m di Zaynab Dosso, che eguaglia il record italiano in 11"14.

SALTO IN ALTO

Più di un brivido per Gianmarco Tamberi nelle qualificazioni del salto in alto, che lo vedono centrare la finalissima nei Mondiali di atletica di Budapest. Gimbo appare tutt'altro che sciolto nel salto, manifestando qualche problema sulle distanze e nello stacco, e rischia l'eliminazione per alcuni minuti. Dopo due errori a 2.28m, barriera per la qualificazione, arriva però il salto della liberazione al terzo tentativo. Tamberi sarà in finale e avrà un altro italiano con lui, Marco Fassinotti. Out invece Stefano Sottile.

100m FEMMINILI

Gara da ricordare per Zaynab Dosso nelle batterie dei 100m femminili, chiuse inizialmente al quarto posto prima della squalifica della britannica Lansiquot. L'azzurra, terza a fine prova e qualificata, eguaglia infatti il record italiano di Manuela Levorato percorrendo la distanza in 11"14. Il suo nome si scrive così nei libri di storia della nostra atletica.

110 OSTACOLI

Passano il taglio sia Lorenzo Simonelli che Hassane Fofana, chiudendo al quarto posto nelle rispettive batterie. Tempi di 13"50 e 13"53 per gli azzurri, chiamati a un'impresa per raggiungere la finalissima.

400 OSTACOLI

Qualificazione raggiunta anche nei 400 ostacoli per gli azzurri in gara. Alessandro Sibilio chiude quarto nella sua batteria, risultando ancora in rodaggio e terminando col crono di 49"50. Il suo piazzamento vale la qualificazione immediata, mentre Mario Lambrughi deve passare attraverso i tempi di ripescaggio in una batteria molto veloce: il suo 49"05 vale l'accesso alle semifinali.

400 METRI

Semifinale raggiunta per Davide Re, che usufruisce dei tempi di ripescaggio nei 400m maschili col suo 45"07. Nulla da fare, invece, per Alice Mangione nella prova femminile: non basta correre in 51"57, sfiorando il personale. Troppo veloci le avversarie.

LANCIO DEL DISCO

Finale conquistata per Daisy Osakue, che farà parte delle migliori dodici al mondo. L'azzurra si qualifica con la 12a e ultima posizione, lanciando a 61.31m.