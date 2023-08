Mondiali di Atletica: ancora grande Italia nella staffetta, doppia finale per le 4x400

mondiali atletica

Impresa del quartetto composto da Re, Scotti, Benati e Sibilio, record italiano delle azzurre. Duplantis oro nel salto con l'asta

© Getty Images Dopo la 4x100, l'Italia raccoglie grandi soddisfazioni anche dalle due 4x400 ai Mondiali di atletica di Budapest. Re, Scotti, Benati e Sibilio tra gli uomini, così come Mangione, Folorunso, Bonora e Trevisan tra le donne, centrano le rispettive finali, con le azzurre che firmano anche il nuovo record nazionale (3'23"26). Nel salto con l'asta, nessuna sorpresa: oro allo svedese Duplantis. Nadia Battocletti ultima nei 5000 metri.

4x400 MASCHILE

Finale per l'Italia nella staffetta 4x400 maschile: Davide Re (45"71), Edoardo Scotti (45"06), Lorenzo Benati (44"92) e Alessandro Sibilio (44"45) chiudono al terzo posto la batteria, centrando l'accesso alla gara che assegna le medaglie con il terzo posto. Brividi per un contatto all'ultima frazione, in curva, con il Kenya, che però non viene sanzionato. Il quartetto azzurro non riesce a scendere sotto il muro dei 3 minuti, ma chiude in 3'00"14 alle spalle di Giamaica (2'59"82) e Francia (3'00"05). Lotterà per una medaglia nella giornata conclusiva dei Mondiali.

4X400 FEMMINILE

Ancora più soddisfazioni per l'Italia arrivano dalla 4x400 femminile: record nazionale e qualificazione all'atto conclusivo con il miglior tempo tra le Nazionali ripescate. Impresa per Alice Mangione, Ayomide Folorunso, Alessandra Bonora e Giancarla Trevisan: 3'23"26 il tempo delle quattro azzurre nella batteria vinta dalla Gran Bretagna davanti agli Stati Uniti e al Belgio.

SALTO CON L'ASTA MASCHILE

Non c'è storia: Armand Duplantis è campione del Mondo nel salto con l'asta. Lo svedese domina una finale mai in discussione nella quale supera ogni misura al primo tentativo e si assesta a 6.10, che nessuno riesce a pareggiare. Una volta messo in tasca l'oro, il classe 1999 prova la misura da record del Mondo (6.23) senza tuttavia superarla. Argento al filippino Obiena (6.00), bronzo condiviso per Marschall (Australia) e Nilsen (Stati Uniti), con 5.95. Nono posto per Claudio Stecchi, che si ferma a 5.75.

5000 METRI FEMMINILI

Faith Kipyegon si dimostra ingiocabile e fa doppietta: dopo i 1500 metri, si prende l'oro anche nei 5000 imponendosi con il tempo di 14'53"88 e trionfando davanti all'olandese Hassan (14'54"11). Il Kenya fa doppietta, visto che il bronzo va a Beatrice Chebet (14'54"33). Nonostante un avvio ai ritmi del gruppo, chiude all'ultimo posto in finale Nadia Battocletti: 15'27"86 il suo tempo.

800 METRI MASCHILI

Nessun italiano in finale negli 800 metri, con l'oro che va al canadese Arop (1'44"24), argento al Kenya con Wanyonyi (1'44"53): sul gradino più basso del podio sale il britannico Pattinson (1'44"53).

LANCIO DEL PESO FEMMINILE

Il lancio del peso maschile incorona Chase Ealey: l'americana vince con la misura di 20.43 davanti alla canadese Mitton (20.08), con il bronzo che va alla cinese Gong (19.69).

DECATHLON MASCHILE

Il decathlon maschile è dominato dal Canada: oro a Lepage con 8909 (miglior risultato personale), mentre l'argento finisce sul collo di Warner (8805). Bronzo a Grenada con Victor.