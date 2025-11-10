Marion Jones combatte contro la neuromielite ottica: riesce a fatica a scendere le scale

Un video mostra le difficoltà quotidiane della 50enne ex velocista caduta in disgraziadi Andrea Ghislandi
Tra la fine degli anni '90 e i primi anni 2000 è stata il volto dell'atletica leggera mondiale, immagine di bellezza e pulizia, atleta potente e veloce, la fidanzata d'America. Poi il mondo gli è crollato addosso, travolta dallo scandalo doping che gli costò dopo anni le 5 medaglie (tre d'oro) vinte alle Olimpiadi di Sydney. Ora a 50 anni Marion Jones sta combattendo la battaglia più difficile della sua vita contro la neuromielite ottica, una malattia infiammatoria autoimmune che danneggia le cellule nervose e che colpisce, in particolare, i nervi ottici e il midollo spinale.
Un recente video, accompagnato dalla didascalia "le sue ginocchia sono appese a un filo, amico... ma noi siamo ancora in piedi", ha lasciato i suoi fan e follower molto preoccupati. Nel filmato si vede l'ex regina della velocità che fatica a mettere un piede davanti all'altro e deve fermarsi prima di ogni passo tenendosi al corrimano per scendere le scale, un gesto naturale per milioni di persone ma non per lei che ha subito la terribile diagnosi nel 2020.