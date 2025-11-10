Marion Jones shock: riesce a fatica a scendere le scale

Tra la fine degli anni '90 e i primi anni 2000 è stata il volto dell'atletica leggera mondiale, immagine di bellezza e pulizia, atleta potente e veloce, la fidanzata d'America. Poi il mondo gli è crollato addosso, travolta dallo scandalo doping che gli costò dopo anni le 5 medaglie (tre d'oro) vinte alle Olimpiadi di Sydney. Ora a 50 anni Marion Jones sta combattendo la battaglia più difficile della sua vita contro la neuromielite ottica, una malattia infiammatoria autoimmune che danneggia le cellule nervose e che colpisce, in particolare, i nervi ottici e il midollo spinale.