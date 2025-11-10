Atp Finals, Zverev: "Shelton forse è il più aggressivo al mondo"

"Ho avuto la sensazione di controllare bene le cose che potevo controllare. Ben Shelton è uno dei giocatori più aggressivi, e forse il più aggressivo, al mondo in questo momento. A volte i punti sono più nelle sue mani che nelle tue". Lo ha detto Alexander Zverev, numero 3 del ranking mondiale, dopo la vittoria contro lo statunitense Ben Shelton nella partita d'esordio delle Atp Finals di Torino. "Penso che il suo stile di gioco sia così - ha aggiunto - a volte fa dei vincenti incredibili e a volte commette degli errori. Ma è semplicemente il suo modo di giocare. È così aggressivo che si prende sempre il rischio. Quando avevo la sua età, non giocavo così aggressivo. Non avevo questi colpi. Non avevo questo tipo di servizio. Non avevo questo tipo di dritto. È solo il suo stile di gioco, credo". Sulle sue condizioni fisiche, ha detto: "Oggi mi sento benissimo. Ora ho due giorni di riposo. Sono sicuro che mi saranno utili. Non vedo l'ora di giocare le prossime partite, che saranno difficili anch'esse".