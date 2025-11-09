Dosso felice per un 2025 ricco di soddisfazioni ma anche di problemi affrontati con la mentalità vincente

"È stata l'esperienza della definitiva consapevolezza di essere ormai un'atleta che si presenta agli appuntamenti più importanti senza timore di nessuno. A Eugene nel 2022 c'era in me grande emozione e anche paura, solo il fatto di riscaldarmi a fianco di una velocista leggendaria quale Shelly-Ann Fraser-Pryce poi vincitrice dei 100, mi creava emozione, ma poi l'anno dopo a Budapest quando ho fatto il mio primo record italiano, eguagliando quello della Levorato, le sensazioni hanno cominciato a cambiare e ho iniziato a capire che i miei obiettivi non erano fare il minimo per quelle competizioni, ma erano dare il massimo durante e questo è stato più che mai lo spirito di quest'anno, anche se c'è stato il contrattempo dell'adduttore, ma sono certa che la prossima volta sarà un'altra storia ancora".