Marcell Jacobs si prepara alla sfida olimpica: doppio appuntamento a Rieti per l'azzurro

Il 29enne di Desenzano sul Garda affronterà i compagni di allenamento in occasione di due gare "extra" programmate per il 13 e 14 luglio prossimi

© Getty Images Lo Stadio "Raul Guidobaldi" sarà ancora una il giudice inappellabile per la velocità mondiale in vista delle Olimpiadi Estive. L'impianto rietino ospiterà le ultime due sfide agonistiche per Marcell Jacobs che scenderà in pista con i compagni di allenamento nell'ambito dei Campionati Regionali Junior e Promesse in programma il 13 e il 14 luglio prossimi. Rana Reider ha chiesto di poter organizzare due ultime test agonistici là dove nell'estate 2007 il giamaicano Asafa Powell realizzò il record del mondo.

Dopo aver conquistato il titolo europeo a Roma e aver realizzato il primato stagionale in 9"92 ai Paavo Nurmi Games di Turku, Jacobs affronterà i canadesi André De Grasse, campione olimpico dei 200 metri, e Jerome Blake; il giapponese Abdul Hakim Sani Brown e i cinesi Zenhje Xie, Yan Haibin, Chen Jiapeng, Deng Zhijan e Wu Zhiqiang che da oltre un mese stanno effettuando la propria preparazione olimpica al Camp reatino di Rana Reider. Il tecnico statunitense, inoltre, sta estendendo l'invito ad altri velocisti per completare le corsie e aumentare la competività.