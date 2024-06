ATLETICA LEGGERA

Niente sfida sui 100 per Marcell Jacobs e Chituru Ali a La Spezia: i due velocisti saltano i Campionati Italiani

Il 29enne di Desenzano sul Garda si sta allenando alla Miami University prima di rientrare a Rieti per l'ultimo blocco di preparazione in vista delle Olimpiadi, mentre il finanziere comasco si ferma per evitare possibili infortuni

di Marco Cangelli

A

A

A