Marcel Jacobs si ferma. Tornerà nel 2022

ATLETICA

Problema alla cartilagine di un ginocchio. Ora solo riposo

Il 2021 per Marcel Jacobs è finito. Lo ha annunciato lui stesso durante una chat su Instagram. Il campione olimpico a Tokyo 2020 dei 100 e 4x100 ha deciso di non gareggiare il prossimo 21 agosto in Oregon, al Prefontaine Classic, tappa della Diamond League per un problema alla cartilagine di un ginocchio. Problema che si era evidenziato ancora una volta ieri durante l'allenamento svolto presso l'Acquacetosa.

In ballo c'erano altre due potenziali tappe di Diamond League in cui poter rientrare: il 3 settembre a Bruxelles o il 9 nelle finali di Zurigo. Ma, da campione olimpico dei 100, presentarsi non al top della forma e rischiare figuracce non sarebbe stata una scelta saggia. Per questo, assieme a tecnico e management, ha deciso di fermarsi.

Appuntamento quindi alla prossima stagione quando il campione azzurro si presenterà in forma e tirato a lucido per stupire ancora tutti, provare a correre anche i 200 metri e soprattutto puntare ai Mondiali di Eugene.