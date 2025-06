ATP 500 di Halle, Sinner e Sonego fuori subito al primo turno in doppio

Inizio in salita per Sinner e Sonego che, dopo avere tenuto a fatica il servizio nel primo game, hanno dovuto concedere il break al terzo gioco con l'altoatesino in battuta e in difficoltà in risposta dal fondo. Il tandem azzurro ha però immediatamente cambiato il passo con Sonego scatenato sul rovescio compiendo il sorpasso decisivo.