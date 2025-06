F1, sindaco di Monza: "Comune lavora per garantire continuità a GP"

"Il Gran Premio d'Italia a Monza è un appuntamento unico, irrinunciabile per gli sportivi e per l'intero Paese" e il Comune "sta onorando i patti e il lavoro è già avviato, come immagino che stiano facendo anche i legali di Regione Lombardia. L'obiettivo è condiviso: assicurare certezza, continuità e stabilità alla Federazione che organizza il Gran Premio. Noi a Monza stiamo lavorando con questo scopo": così in una nota il sindaco di Monza e presidente del Consorzio Villa Reale e Parco Paolo Piloto dopo le parole del governatore lombardo Attilio Fontana sul Gp di Monza di Formula 1. "Abbiamo incontrato due settimane fa il Generale Tullio del Sette, Commissario Straordinario dell'Automobile Club d'Italia: con lui e con Regione Lombardia abbiamo convenuto che i legali dei due Enti lavoreranno a quattro mani per individuare una soluzione giuridica condivisa", spiega Pilotto. L'obiettivo, si legge nella nota, è trovare una formula che consenta di superare il gap temporale tra la scadenza della convenzione tra Aci e Consorzio Villa Reale e Parco, fissata al 2028, e il contratto già siglato tra Aci e Formula One Group, che durerà fino al 2031.