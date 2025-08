Emerson Royal subito titolare nel Flamengo: "Tornerò al 100%"

L'ex terzino destro del Milan Emerson Royal, ceduto senza rimpianti ai brasiliani del Flamengo, ha già trovato un posto da titolare nel suo nuovo club. Queste le sue parole dopo l'1-1 con il Cearà: "Mi sono sentito stanco, soprattutto sul finale di partita. E' passato tanto tempo dall'ultima volta in cui ho giocato titolare. Il Flamengo però mi ha ingaggiato per questo, per essere uno dei riferimenti della squadra. Farò il possibile per crescere velocemente. Non sono al 100% ma ci arriverò solo giocando". L'ultima da titolare di Royal risaliva al 18 gennaio Juventus-Milan.