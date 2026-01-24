Lyles battuto di 1 centesimo sui 300 metri indoor a Boston

Noah Lyles, otto volte campione mondiale e uno olimpico in carriera, è stato sconfitto nei 300 metri al coperto del New Balance Indoor Grand Prix di Boston, prima prova Gold del World Indoor Tour, superato di 1 solo centesimo dal trinidegno Jereem Richards vincitore in 32"14 contro il 32"15 dello statunitense, mentre gli altri due USA Vernon Norwood e Trayvon Bromell si sono piazzati terzo e quarto rispettivamente in 32"38 e 35"36.