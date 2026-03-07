Schwazer impegnato nella mezza maratona di marcia per il titolo nazionale

La prova della città piemontese, prevista su ventuno giri di un percorso che misura 1 km con due lunghi rettilinei e altrettante 'boe', sarà fondamentale per delineare i convocati italiani in vista dei prossimi Mondiali a squadre di marcia che si disputeranno a Brasilia il 12 aprile, ma anche per provare a realizzare il minimo richiesto per gli Europei di Birmingham, in programma dal 10 al 16 agosto, di 1h26'15 a cui cercheranno di puntare gli altri atleti più accreditati della vigilia, il campione delle Universiadi e azzurro di Tokyo Andrea Cosi, Matteo Giupponi, Michele Antonelli e Aldo Andrei, in pratica tutto il meglio del movimento maschile azzurro a eccezione di Massimo Stano e Francesco Fortunato.