Schwazer si ritira nel campionato italiano di marcia sui 21,097 km
Il marciatore altoatesino si difende bene ma abbandona la gara dopo l'ennesimo richiamo per un'infrazione. Titoli a Orsoni tra gli uomini e Fiorini tra le donnedi Redazione Sprintnews
© Colombo/Fidal
Alex Schwazer si è ritirato nel corso del campionato italiano di mezza maratona sulla nuova distanza dei 21,097 km, disputato ad Alessandria, a pochi chilometri dal traguardo per aver subito una terza proposta di squalifica a causa di infrazioni nella sua azione agonistica, dopo una gara disputata però sempre nelle primissime posizioni lottando alla pari con i suoi due avversari più pericolosi, Riccardo Orsoni e Gianluca Picchiottino, alcune volte addirittura sopravanzati in testa alla prova.
Per il 41enne marciatore altoatesino una prestazione in ogni caso molto positiva che ha dimostrato una condizione fisica più che buona, e per il futuro nulla potrebbe essere ancora precluso.
I titoli italiani vanno per la gara maschile a Riccardo Orsoni e per quella femminile a Sofia Fiorini, quest'ultima a bissare il successo ottenuto nella gara tricolore di qualche settimana fa sui 42,195 km, l'altra nuova distanza della marcia.