La keniana Lokedi vince la Maratona di Boston con uno straordinario crono

Dal trentesimo km in poi dapprima Cheptai ha perso contatto, poi Beriso e a seguire Yehulaw, con gli ultimi chilometri rappresentati dal duello finale tra Obiri e Lokedi, di fatto la prima e la seconda della passata edizione, con quest’ultima che è riuscita alla fine a staccare anche nettamente la rivale per aggiudicarsi il successo in solitaria, ma sicuramente per lo straordinario crono ottenuto anche da lei, Obiri ha ben poche recriminazioni da avere in quanto si è migliorata di quasi 4 minuti rispetto alle 2h21'38, realizzate proprio in occasione della sua vittoria a Boston nel 2023.