Ginnastica: Bonicelli lascia la terapia intensiva

Lorenzo Bonicelli, il ginnasta azzurro vittima di un grave incidente lo scorso 23 agosto durante un esercizio agli anelli alle Universiadi di Essen, in Germania, ha lasciato la terapia intensiva ed è stato trasferito presso l'unità spinale dell'Ospedale Niguarda. Lo ha annunciato la sua società, la Ghislanzoni Gal di Lecco. "È un passaggio importante, il primo passo di un cammino lungo e complesso che richiederà tempo, forza e pazienza. Accanto a lui ci sono i medici, la famiglia, gli amici e una comunità intera che non smette di fargli sentire la propria vicinanza", si legge nel post. "Il calore dei vostri gesti e delle vostre parole in questi giorni ha avuto un valore enorme, per Lorenzo e per chi gli è accanto. E anche in questa nuova fase, la vostra presenza sarà fondamentale", conclude il post.