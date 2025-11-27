Battocletti in gara nel cross di Alcobendas, ultima tappa prima degli europei

Nella gara di Alcobendas per super Nadia ci saranno due avversarie da lei superate una settimana fa ad Atapuerca, la keniana Sheila Jebet seconda e la britannica Megan Keith quarta, ma anche la 18enne etiope Yenenesh Shimket protagonista invece sempre la scorsa domenica nella Cinque Mulini di San Vittore Olona, da lei vinta per la seconda edizione consecutiva, nella prima della quale battendo proprio Battocletti che allora fu terza, e proprio tale sfida sembra particolarmente interessante in quanto la giovanissima africana è sembrata essere nel cross italiano in grande condizione.