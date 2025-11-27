Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
atletica
ATLETICA

Battocletti in gara nel cross di Alcobendas, ultima tappa prima degli europei

Super Nadia impegnata ancora in Spagna dopo la vittoria di Atapuerca. Tra gli uomini iscritto il primatista italiano della maratona Chiappinelli

di Redazione Sprintnews
27 Nov 2025 - 17:18
© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

Nadia Battocletti sarà impegnata domenica 30 novembre ad Alcobendas nel Cross Internacional de la Constitución, settima prova Gold del World Athletics Cross Country Tour che si disputerà sui prati della cittadina spagnola, situata alla periferia di Madrid, in quella che sarà per lei la seconda e conclusiva gara test in vista dei campionati europei di corsa campestre, che si terranno a Lagoa in Portogallo il 14 dicembre prossimo.

La 25enne mezzofondista azzurra di Cavareno è peraltro reduce dall'ottima prestazione dello scorso fine settimana quando ha dominato nel cross di Atapuerca, al suo debutto stagionale nel circuito mondiale di corsa campestre da lei vinto nella precedente edizione, fornendo ampie garanzie del suo attuale stato di forma nonostante sia all'inizio della preparazione dopo le fatiche dei mondiali di Tokyo, nell'ottica della riconferma del titolo europeo conquistato la prima volta l'anno scorso ad Antalya in Turchia.

Nella gara di Alcobendas per super Nadia ci saranno due avversarie da lei superate una settimana fa ad Atapuerca, la keniana Sheila Jebet seconda e la britannica Megan Keith quarta, ma anche la 18enne etiope Yenenesh Shimket protagonista invece sempre la scorsa domenica nella Cinque Mulini di San Vittore Olona, da lei vinta per la seconda edizione consecutiva, nella prima della quale battendo proprio Battocletti che allora fu terza, e proprio tale sfida sembra particolarmente interessante in quanto la giovanissima africana è sembrata essere nel cross italiano in grande condizione.

Per la mezzofondista azzurra sarà la quarta esperienza in carriera nel cross di Alcobendas da lei disputato per la prima volta nel 2022 con un secondo posto, poi nel 2023 con il terzo e l'anno scorso con la vittoria, evidenziando anche come siano previste condizioni meteorologiche ideali, con poche nuvole, niente vento e temperature comprese tra i 9 e gli 11 gradi al momento dell'evento.

© Getty Images

© Getty Images

LA GARA MASCHILE

Nella gara riservata agli uomini è iscritto il primatista italiano della maratona Yohanes Chiappinelli, ottimo sesto ai mondiali di Tokyo sui 42,195 km, tornato in gara domenica scorsa nella mezza maratona di Milano da lui non conclusa in quanto ritiratosi al tredicesimo km a causa di un piccolo problema muscolare, per cui la sua partecipazione al cross spagnolo potrebbe essere in discussione anche se per ora non vi è stata una rinuncia ufficiale.

Il principale favorito alla vittoria finale dovrebbe in ogni caso essere il burundese Rodrigue Kwizera, vittorioso proprio ad Alcobendas nelle ultime quattro edizioni, quantomeno al traguardo perché il successo del 2021 fu cancellato per un problema di maglia indossata, mentre i suoi principali contendenti dovrebbero essere il 18enne eritreo Saymon Tesfagiorgis, a sua volta vincitore alla Cinque Mulini di San Vittore Olona e anche lui annunciato in eccellente forma, lo spagnolo Thierry Ndikumwenayo e i due ugandesi Dismas Yeko e Samuel Cherop.

© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

battocletti
nadia battocletti
cross
europei

Ultimi video

03:15
DICH BERRETTINI POST DAVIS BOLOGNA DICH

Berrettini: "Mi ci vorrà tempo per capire che cosa abbiamo combinato"

01:52
DICH BRIGNONE ALLA RIPRESA 27/11 DICH

Brignone: "Per me un punto di partenza"

01:19
La Nfl è su Mediaset

La Nfl è su Mediaset

01:27
237 giorni dopo

237 giorni dopo

00:33
MCH FRANCOBOLLI LUNA ROSSA MCH

Luna Rossa, il francobollo e l'annullo celebrativo

00:49
MCH FEDERICA BRIGNONE A CERVINIA MCH

Il ritorno di Federica Brignone sulla neve

00:29
Fiaccola olimpica accesa

Fiaccola olimpica accesa

00:31
MCH ACCENSIONE FIACCOLA MCH

Milano-Cortina, l'accensione della fiamma olimpica

01:21
TANIA CAGNOTTO PER GIORNATA VIOLENZA DONNA 25/11 MCH

Tania Cagnotto per la giornata contro la violenza sulle donne

01:44
Volley, festa per Trento

Volley, festa per Trento

00:43
MCH COBOLLI CAMPIONI DEL MONDO MCH

Cobolli: "Campioni del mondo"

01:17
DICH VAVASSORI BOLELLI POST COPPA DAVIS DICH

Vavassori: "Sul 3-0 siamo andati a riscaldarci, invece…"

03:46
DICH COBOLLI POST COPPA DAVIS DICH

Cobolli: "Un sogno realizzato. Ma tutto grazie al gruppo"

01:56
DICH VOLANDRI POST COPPA DAVIS DICH

Volandri: "Ho versato qualche lacrime in più per questa Davis"

01:40
DICH SONEGO POST COPPA DAVIS DICH

Sonego: "È la forza del nostro gruppo"

03:15
DICH BERRETTINI POST DAVIS BOLOGNA DICH

Berrettini: "Mi ci vorrà tempo per capire che cosa abbiamo combinato"

I più visti di Atletica

Battocletti inarrestabile: dominio assoluto nel cross di Atapuerca

Addio a Dick Fosbury, l'atleta che rivoluzionò il salto in alto

Atletica, le donne transgender escluse dalle gare femminili

Aouani firma il nuovo record italiano in maratona: 2h07'16 a Barcellona

Verso l'infinito e oltre: il motto di Alice Leccioli riecheggia al Trofeo Sempione

Aouani terzo nella Cinque Mulini di cross

Notizie del giorno
Vedi tutti
Dalle botte... alle botte
17:54
Dalle botte... alle botte
17:53
Gueye e Keane fanno la pace... a colpi di boxe: come Conte e Lautaro nel 2021
17:50
Roma-Midtjylland, le formazioni ufficiali
17:43
Mondiale Under 17, l'Italia è terza: Brasile ko ai rigori, decisivo Longoni
17:37
Inter, Mkhitaryan torna in gruppo verso Pisa