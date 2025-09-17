Furlani straordinario oro mondiale nel lungo di Tokyo con 8,39

"Ancora non ci credo, sono troppo felice perché non era facile ma ci ho creduto sino alla fine grazie alla perfetta pianificazione fatta con il mio team, per cui ringrazio mia madre che è la mia allenatrice, mio padre che segue tanti aspetti della mia preparazione, il mio manager, mio fratello ma anche mia sorella Erika (specialista del salto in alto ndr) che è rimasta a casa perché aspetta un bambino. È stata una stagione fantastica anche se non semplice perché non era facile portarmi a tutti i principali appuntamenti dell'anno, dall'inverno a fine estate, nella miglior condizione, ma ci siamo tutti riusciti molto bene. Superare come più giovane oro mondiale del lungo Carl Lewis, avvicinarsi a campioni che mi hanno ispirato per me è fantascienza, e mi auguro che tanti ragazzi si possano appassionare allo sport che è la cosa più bella del mondo. Per il futuro c’è solo da rimanere sani e lavorare passo dopo passo. Adesso vado in vacanza, portando nel cuore il ricordo di oggi che non mi abbandonerà mai, e poi si ricomincerà perché questo è il mio lavoro, la mia passione e la mia vita che tanto mi piace. È stato un anno magico ma voglio dire a tutti quello che mi seguono che è solo l'inizio".