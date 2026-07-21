Pernici si lancia verso gli Europei di Birmingham con grandi aspettative e nessuna paura

"Quando ho visto il tempo sul tabellone ci ho messo qualche secondo a realizzare quello che era successo. È stato un mix di felicità, liberazione e orgoglio. Ho ripensato a tutti i sacrifici fatti in questi anni, alle persone che mi sono state vicino e al bambino che sognava tutto questo. Battere un record che resisteva da 53 anni e vincere anche la gara è qualcosa che porterò sempre con me."