Jacobs solo quarto con 10"30 nella batteria dei 100 metri di Turku

Marcell Jacobs debutta nella stagione all'aperto chiudendo con il tempo di 10"30 nei 100 metri della sua batteria nei Paavo Nurmi Games di Turku, meeting Gold di Continental Tour, nella prova vinta dal canadese Jerome Blake in 10"19, davanti al sudafricano Benjamin Richardson secondo con 10"22 e al danese Simon Hansen terzo con 10"26, dimostrando certamente una condizione non ancora ottimale ma riuscendo in ogni caso a qualificarsi, pur se con l'ottavo crono tra le due batterie disputate, per la finale che si disputerà dopo le 19.