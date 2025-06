La prima Inter di Chivu nasce col dubbio in regia, diversi acciaccati e un attacco inedito

Qualcosa di nuovo si vedrà: così ha assicurato Cristian Chivu nella conferenza stampa alla vigilia dell'esordio dell'Inter (questa notte alle ore 3) al Rose Bowl Stadium di Pasadena contro i messicani del Monterrey. Nuovo nelle intenzioni di gioco e nell'abbozzo in corso d'opera di un futuribile nuovo assetto tattico, ma il tutto con molta e ovvia cautela. E pazienza. Non nuove, probabilmente, le facce che vedremo in campo dal primo minuto: forse solo una, quella di Sucic, candidato per un posto in un centrocampo che sarà privo degli infortunati Calhanoglu e Zielinski. Il regista che Chivu sceglierà di impiegare determinerà tutto il resto: se fosse Asllani, spazio allora a Barella e Mkhitaryan ai suoi fianchi, in caso contrario davanti alla difesa potrebbe esserci proprio Barella con l'utilizzo immediato di Sucic. In ogni caso, comunque, il croato sarà della partita. Senza scordare Zalevski, già in passato utilizzato come interno.