Sergio Ramos, tre ex Serie A e il vice di Guardiola: alla scoperta del Monterrey, avversario dell'Inter

Tra i messicani la presenza spagnola non si limita a Ramos. Sergio Canales, cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, è il cervello della mediana messicana. Al suo fianco spesso c'è Oliver Torres, una vita tra Atletico Madrid, Porto e Siviglia, sono gli uomini di riferimento per qualità ed esperienza. Non spagnolo, ma vecchia conoscenza della Serie A è Lucas Ocampos: esterno con un passato in Italia, tra Genoa e Milan - a cavallo tra il 2016 e il 2017 - che dopo aver girato mezza Europa tra Francia, Spagna e Olanda ha deciso, alle porte dei 30 anni, di ripartire dal Messico. Gli altri due ex della Serie A sono Hector Moreno e Carlos Salcedo. Ex Siviglia, come Ocampos, è Jesus Corona, altro esterno di tecnica e dribbling da tenere d'occhio. Il bomber della squadra è German Berterame con 22 reti in 41 presenze.