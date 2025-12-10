Atletica, Jacobs attacca ancora: "La polemica con la Fidal? Mi sono tolto un peso dalle spalle"

"Mi sono un po' sfogato, avevo bisogno di dire queste cose, non riesco a tenermele sempre dentro. Quello che dovevo fare era togliermi un po' di peso dalle spalle" perché con la Federazione italiana di atletica "non siamo mai riusciti a trovare un modo per andare avanti nella stessa direzione. C'erano una serie di situazioni che non andavano bene da una parte e dell'altra e mi sono sentito un po' lasciato in disparte. Questo mi ha un po' ferito". Il campione olimpico Marcell Jacobs, parlando dopo un evento in piazza Città di Lombardia a Milano, è tornato sull'intervista rilasciata a La Stampa in cui parlava delle sue poche motivazioni ("Sono successe troppe cose che mi hanno fatto perdere la scintilla") e sul rapporto ai minimi con la Federazione: "Di periodi difficili ne ho avuti tanti, ma fanno parte della vita. Sarebbe strano se non ci fossero. Credo che questo sia uno di quegli step che, se si riesce a superare nel migliore dei modi, può portare a grandi cose, bisogna trovare la forza di farlo" ha aggiunto.