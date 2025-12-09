Jacobs: "Non sento il richiamo della pista, il caso spionaggio mi ha destabilizzato. Preso in giro dalla Federazione"

"Sono successe troppe cose che mi hanno fatto perdere la scintilla. Fatico a tenerla accesa. Non sento il richiamo della pista e mi preoccupa". L'oro nei 100 del 1° agosto 2021 alle Olimpiadi di Tokyo sembra lontano anni luce. "Devo vedere se vale la pena continuare a soffrire", aveva detto Marcell Jacobs a settembre dopo l'eliminazione nelle semifinali dei 100 ai Mondiali di Tokyo. E dopo tre mesi il futuro del velocista azzurro è ancora un grosso punto interrogativo: "Sto ancora riflettendo: se vado avanti, non è solo per vincere gli Europei, è per tirare dritto fino a Los Angeles 2028, ma senza entusiasmo è inutile", le sue parole in un'intervista a 'La Stampa'.



Il rapporto con la Federazione

"Non sono più tra gli atleti top? L'ho letto, ero consapevole e non mi sono posto il problema. Già nel 2025 non ho avuto accordi con loro. Con la finale a Parigi ho dimostrato di esserci, non mi pareva di essere da buttare via, invece mi hanno presentato nuovi parametri. Li rispetto, poi scopro che per altri, a parità di condizioni, è andata diversamente: mi sento preso in giro. Tamberi è rimasto in quella lista e io no? Lo conosco, Gimbo sa mantenere i rapporti con le persone, caratteristica che al presidente Mei piace. Io ho un altro carattere, non riesco a fingere di fare l'amico".