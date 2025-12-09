Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
atletica
LO SFOGO

Jacobs: "Non sento il richiamo della pista, il caso spionaggio mi ha destabilizzato. Preso in giro dalla Federazione"

Il velocista azzurro si confessa alla 'Stampa'. E sul futuro: "Sto ancora riflettendo"

di Antonella Pelosi
09 Dic 2025 - 10:25
© Getty Images

© Getty Images

"Sono successe troppe cose che mi hanno fatto perdere la scintilla. Fatico a tenerla accesa. Non sento il richiamo della pista e mi preoccupa". L'oro nei 100 del 1° agosto 2021 alle Olimpiadi di Tokyo sembra lontano anni luce. "Devo vedere se vale la pena continuare a soffrire", aveva detto Marcell Jacobs a settembre dopo l'eliminazione nelle semifinali dei 100 ai Mondiali di Tokyo. E dopo tre mesi il futuro del velocista azzurro è ancora un grosso punto interrogativo: "Sto ancora riflettendo: se vado avanti, non è solo per vincere gli Europei, è per tirare dritto fino a Los Angeles 2028, ma senza entusiasmo è inutile", le sue parole in un'intervista a 'La Stampa'.

Il rapporto con la Federazione
"Non sono più tra gli atleti top? L'ho letto, ero consapevole e non mi sono posto il problema. Già nel 2025 non ho avuto accordi con loro. Con la finale a Parigi ho dimostrato di esserci, non mi pareva di essere da buttare via, invece mi hanno presentato nuovi parametri. Li rispetto, poi scopro che per altri, a parità di condizioni, è andata diversamente: mi sento preso in giro. Tamberi è rimasto in quella lista e io no? Lo conosco, Gimbo sa mantenere i rapporti con le persone, caratteristica che al presidente Mei piace. Io ho un altro carattere, non riesco a fingere di fare l'amico".

Caso spionaggio
"La situazione non è stata percepita nella sua gravità. Mi ha destabilizzato e travolto, pagare qualcuno per frugare negli affari miei è inconcepibile, definisce, a prescindere dalle questioni penali, che c'è un livello di invidia fuori controllo. Resto turbato, è stata violata la mia privacy e da una persona con cui ho condiviso la nazionale nel 2014. Filippo ha affrontato la situazione e glielo riconosco: mi ha chiamato quando è uscita la situazione, ha avuto coraggio, con lui l'imbarazzo è durato cinque minuti in nazionale".

Voci sul doping
"Ci sono migliaia di persone che vivono di storie trovate nei social. Qualcuno ha fatto passare l'idea che io fossi comparso alle Olimpiadi e sparito dopo aver vinto. Chi non segue l'atletica ha deciso che era la verità".

jacobs
atletica

Ultimi video

02:01
DICH VOLANDRI CAMERA ARDENTE SRV

Volandri: "Pietrangeli è quello che ci ha insegnato ad amare la Davis"

01:14
Sci di nuovo azzurro

Sci di nuovo azzurro

01:39
Domenica di pallavolo

Domenica di pallavolo

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

00:44
MCH PARTENZA FIACCOLA PALTRINIERI MCH

La partenza della fiaccola olimpica con Paltrinieri

01:47
La torcia al Quirinale

La torcia al Quirinale

01:10
DICH MALAGO' TORCIA OLIMPICA DICH

Malagò: "La torcia per l'Italia è uno spot per il Paese"

00:57
DICH MATTARELLA OLIMPIADI DICH

Mattarella: "L'Olimpiade parli a tutti con forza"

00:49
DICH MATTARELLA SU TREGUA OLIMPICA DICH

Mattarella: "L'Italia ha chiesto che la tregua olimpica sia rinnovata"

00:56
MCH ACCESSIONE TORCIA QUIRINALE MCH

L'accensione della torcia olimpica al Quirinale

00:42
MCH FIAMMA OLIMPICA A ROMA MCH

La fiamma olimpica è arrivata in Italia

02:22
DICH BEPPE SALA TORCIA OLIMPICA dalla mixed DICH

Milano-Cortina, Sala: "Per Santa Giulia tutto a posto, superati gli scogli delle ultime settimane"

01:03
MCH 2 CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 MCH

L'ultimo saluto a Pietrangeli: la camera ardente al Foro Italico

02:19
DICH MALAGO' CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Malagò: "Pietrangeli un fenomeno, ma scanzonato e divertente"

03:28
DICH BINAGHI CAMERA ARDENTE SRV

Binaghi: "Pietrangeli ci ha reso orgogliosi di essere italiani"

02:01
DICH VOLANDRI CAMERA ARDENTE SRV

Volandri: "Pietrangeli è quello che ci ha insegnato ad amare la Davis"

I più visti di Atletica

Crippa crolla nel finale della maratona di Valencia e chiude in 2h11'00

Jacobs: "Non sento il richiamo della pista, il caso spionaggio mi ha destabilizzato. La Federazione mi ha preso in giro"

Atletica, le donne transgender escluse dalle gare femminili

Addio a Dick Fosbury, l'atleta che rivoluzionò il salto in alto

Aouani firma il nuovo record italiano in maratona: 2h07'16 a Barcellona

Verso l'infinito e oltre: il motto di Alice Leccioli riecheggia al Trofeo Sempione

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:23
Xabi Alonso in bilico: "La squadra è con me, se alleni il Real devi essere preparato a questo"
11:22
Qualcuno ha parcheggiato una Ferrari sul balcone (ma non è finita bene)
11:20
L'NHL attacca Milano-Cortina 2026 per la pista di hockey all'Arena Santa Giulia: "Rispetta gli standard internazionali"
11:15
Tacconi consiglia la Juve: "Ecco quale portiere comprerei"
11:14
Sci: parte stagione velocità, Goggia guida azzurre a Sankt Moritz