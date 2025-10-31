Jacobs non si pronuncia ancora sul prosieguo della carriera mentre arrivano segnali dalla Fidal

Il Progetto, denominato A.E.C. (Atletica Elite Club), è rivolto agli atleti di alto livello internazionale ed ha il fine di consentire loro di ottenere le migliori condizioni di preparazione possibile in funzione del conseguimento di risultati di prestigio, in particolare nelle manifestazioni apicali delle singole annate. Esso si articola in progetti individuali condivisi, regolati da apposito accordo stipulato dalla Federazione con l’atleta, il proprio tecnico personale e la società d’appartenenza; tale accordo viene come prassi operativa identificato, discusso e siglato durante un incontro di programmazione individuale dedicato, atto a stabilire e quantificare le diverse voci di forme d’assistenza, siano esse di natura economica (compensi), tecnica (supporto economico al tecnico, Attività Tecniche Organizzate), medica (fisioterapia, diagnostica, valutazioni cliniche e funzionali, supporti per altri professionisti inclusi nello staff). Il Progetto AEC prevede l’ingresso e il collocamento in varie categorie, suddivise in fasce, per ciascuna delle quali sono identificati diversi livelli d’assistenza