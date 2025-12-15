Roma, Massara: "Ferguson? Prematuro parlare di riscatto"

"Ferguson? È molto prematuro parlare di riscatto ma siamo contenti che Evan abbia fatto e stia facendo bene, tornando sui livelli che conosciamo. Ha bisogno di continuità: è stato frenato da diversi acciacchi, adesso li sta superando. Giovedì sera ha fatto una bellissima partita, sappiamo che può ripetersi e fare ancora tante cose". Così il ds della Roma Frederic Massara a Sky Sport prima del match all'Olimpico contro il Como. "Su Zirkzee stiamo correndo un po' troppo. Su Ferguson siamo soddisfatti di quello che sta riuscendo a fare, prematuro parlare di altro. Tutte queste voci sono state speculazioni che non sono mai uscite da noi. Credo sia molto più opportuno adesso concentrarsi sulle partite e continuare a stare bene, come è sempre stato fatto", ha aggiunto.