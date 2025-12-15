Günther incanta, Porsche domina, Rowland sul tetto del mondo: notte di premi per la Formula E

Dopo la gara inaugurale dells Stagione 2025/206, la Formula E si è ritrovata sabato a Tashkent, in Uzbekistan, per la tradizionale cerimonia di premiazione FIA: una serata elegante, che ha messo il punto esclamativo su una stagione intensa e spettacolare. Sotto i riflettori, prima di tutto, l’emozione pura di un sorpasso diventato storia.

A prendersi la scena è stato Maximilian Günther, premiato con il riconoscimento di FIA Action of the Year grazie al capolavoro messo in scena all’ultimo giro dell’E-Prix di Jeddah 2025. Un attacco alla chicane che gli ha consegnato la vittoria proprio sul filo del traguardo e che oggi viene celebrato come uno dei momenti simbolo dell’intera stagione elettrica. Un gesto "tecnico" che racconta il l’istinto e la spettacolarità che la Formula E continua a offrire sui circuiti cittadini di tutto il mondo.