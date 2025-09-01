Logo SportMediaset
Jacobs e Tamberi tra i 90 azzurri convocati per i Mondiali di Tokyo

Nella squadra italiana spiccano anche i nomi delle medaglie olimpiche Battocletti, Diaz e Furlani

di Redazione Sprintnews
01 Set 2025 - 20:22
© Getty Images

© Getty Images

Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi sono nell'elenco ufficiale dei 90 atleti italiani convocati per partecipare ai Campionati del Mondo, che si svolgeranno a Tokyo dal 13 al 21 settembre prossimo, in una squadra azzurra composta da 44 uomini e 46 donne tra cui le punte di diamante saranno l'argento olimpico dei 10.000 metri a Parigi 2024 Nadia Battocletti, e i due bronzi sempre a cinque cerchi rispettivamente del triplo e del lungo, Andy Diaz e Mattia Furlani, vincitori in stagione del titolo ridato al coperto nelle loro discipline.

La notizia dell'inserimento dei due ori olimpici di Tokyo 2021, nei 100 metri e nel salto in alto, appare in ogni caso un atto quasi dovuto perché sulle condizioni fisiche di Jacobs, reduce da un infortunio poche settimane fa, non si ha nessuna notizia da tempo, mentre Tamberi che pur ha gareggiato in maniera poco brillante da inizio agosto, ha più volte dichiarato tramite i suoi post quotidiani su Instagram di essere molto indeciso e anche distratto dalla nascita della figlia, che certamente gli assorbe tantissime energie, per cui la certezza di vederli entrare nell'impianto dei loro trionfi a cinque cerchi si avrà solamente quando saliranno sull'aereo per il Giappone.

© Getty Images

© Getty Images

Una delle curiosità maggiori sulle convocazioni era legata ai nominativi di coloro che sarebbero stati inseriti nel gruppo della 4x100 maschile, squadra vincitrice dell'oro olimpico di Tokyo 2021 ma anche argento degli scorsi mondiali di Budapest 2023, e certamente qualche sorpresa c'è stata in quanto il primatista italiano dei 110 ostacoli Lorenzo Simonelli, già varie volte collaudato in staffetta, non è stato inserito, ma ci sono Lorenzo Patta, Matteo Melluzzo e Filippo Randazzo, atleti che hanno avuto infortuni di rilievo negli ultimi mesi ma evidentemente ritenuti totalmente recuperati, mentre tra i giovani ci si aspettava la convocazione del 18enne Diego Nappi oro europeo under 20 a Tampere sui 200 metri, e invece si è preferito puntare sul 21enne Andrea Bernardi, più specialista dei 100 metri che proprio agli Assoluti di Caorle si è messo in mostra chiudendo al secondo posto.

Nell'elenco della 4x100, oltre ovviamente a Jacobs con le riserve sopra esposte, presente il campione italiano dei 100 e 200, Fausto Desalu che farà anche la gara individuale sul mezzo giro di pista così come Filippo Tortu, mentre l'ottavo della lista è il campione europeo dei 60 indoor nel 2023 Samuele Ceccarelli. 

Oltre agli atleti già citati le principali aspettative vengono riposte su Larissa Iapichino nel lungo, Leonardo Fabbri nel getto del peso, Zaynab Dosso nei 100 metri, Antonella Palmisano impegnata sia sui 20 che sui 35 km di marcia, ma anche su Yeman Crippa che correrà la maratona. 

Tra i giovani emergenti nella formazione da evidenziare i campioni europei under 23 Matteo Sioli e Simone Bertelli, rispettivamente nell'alto e nell'asta, la marciatrice Alexandrina Mihai dei 20 km, ma anche le campionesse europee under 20 Erika Saraceni del triplo e Alice Pagliarini della 4x100.

I 44 ATLETI CONVOCATI

100m - 4x100m Marcell JACOBS    
4x100m Samuele CECCARELLI    
4x100m Matteo MELLUZZO    
4x100m Lorenzo PATTA    
4x100m Filippo RANDAZZO    
4x100m Andrea BERNARDI    
200m - 4x100m Eseosa F. DESALU    
200m - 4x100m Filippo TORTU    
4x400m mista Vladimir ACETI    
4x400m mista Lorenzo BENATI    
4x400m mista Brayan LOPEZ    
400m - 4x400m mista Edoardo SCOTTI    
400m - 4x400m mista Luca SITO    
800m Giovanni LAZZARO    
800m Francesco PERNICI    
800m Catalin TECUCEANU    
1500m Pietro ARESE    
1500m Joao C. M. BUSSOTTI
1500m Federico RIVA    
110hs Lorenzo N. SIMONELLI    
400hs - 4x400m mista Alessandro SIBILIO    
3000st Ala ZOGHLAMI    
Alto Manuel LANDO    
Alto Matteo SIOLI    
Alto Stefano SOTTILE
Alto Gianmarco TAMBERI
Asta Simone BERTELLI    
Asta Matteo OLIVERI    
Lungo Mattia FURLANI    
Triplo Andrea DALLAVALLE    
Triplo Andy DIAZ HERNANDEZ    
Peso Leonardo FABBRI    
Peso Nicholas J. PONZIO    
Peso Zane S. WEIR    
Martello Giorgio OLIVIERI    
Maratona Iliass AOUANI    
Maratona Yohanes CHIAPPINELLI    
Maratona Yemaneberhan CRIPPA    
Marcia 20 km Andrea COSI    
Marcia 20 km Francesco FORTUNATO    
Marcia 20 km Gianluca PICCHIOTTINO    
Marcia 35 km Teodorico CAPORASO    
Marcia 35 km Matteo GIUPPONI    
Marcia 35 km Riccardo ORSONI    

LE 46 ATLETE CONVOCATE

100m - 4x100m Zaynab DOSSO    
200m - 4x100m Vittoria FONTANA
200m - 4x100m Dalia KADDARI    
4x100m Gaya BERTELLO    
4x100m Gloria HOOPER    
4x100m Alessia PAVESE    
4x100m Alice PAGLIARINI    
4x100m Amanda OBIJIAKU    
400m - 4x400m e mista Alice MANGIONE    
400m - 4x400m e mista Anna POLINARI    
4x400m e mista Virginia TROIANI    
4x400m e mista Alessandra BONORA    
4x400m e mista Ilaria E. ACCAME    
4x400m e mista Rebecca BORGA    
4x400m Zoe TESSAROLO    
800m Eloisa COIRO    
800m Elena BELLÒ    
1500m Ludovica CAVALLI    
1500m Gaia SABBATINI    
1500m Marta ZENONI    
5000m - 10.000m Nadia BATTOCLETTI    
5000m Federica DEL BUONO    
5000m Micol MAJORI
10.000m Elisa PALMERO    
100hs Giada CARMASSI    
100hs Elena CARRARO    
400hs Ayomide FOLORUNSO    
400hs Alice MURARO    
400hs Rebecca SARTORI    
Alto Idea PIERONI    
Alto Asia TAVERNINI    
Asta Roberta BRUNI    
Asta Elisa MOLINAROLO
Lungo Larissa IAPICHINO    
Triplo Dariya DERKACH    
Triplo Erika G. A. SARACENI    
Disco Daisy OSAKUE G.A.
Martello Sara FANTINI    
Maratona Rebecca LONEDO    
Marcia 20 km Federica CURIAZZI    
Marcia 20 km - 35 km Antonella PALMISANO    
Marcia 20 km Alexandrina MIHAI    
Marcia 35 km Nicole COLOMBI    
Marcia 35 km Eleonora A. GIORGI    
Eptathlon Sveva GEREVINI    

jacobs
tamberi
mondiali
tokyo

