Jacobs e Tamberi tra i 90 azzurri convocati per i Mondiali di Tokyo

Una delle curiosità maggiori sulle convocazioni era legata ai nominativi di coloro che sarebbero stati inseriti nel gruppo della 4x100 maschile, squadra vincitrice dell'oro olimpico di Tokyo 2021 ma anche argento degli scorsi mondiali di Budapest 2023, e certamente qualche sorpresa c'è stata in quanto il primatista italiano dei 110 ostacoli Lorenzo Simonelli, già varie volte collaudato in staffetta, non è stato inserito, ma ci sono Lorenzo Patta, Matteo Melluzzo e Filippo Randazzo, atleti che hanno avuto infortuni di rilievo negli ultimi mesi ma evidentemente ritenuti totalmente recuperati, mentre tra i giovani ci si aspettava la convocazione del 18enne Diego Nappi oro europeo under 20 a Tampere sui 200 metri, e invece si è preferito puntare sul 21enne Andrea Bernardi, più specialista dei 100 metri che proprio agli Assoluti di Caorle si è messo in mostra chiudendo al secondo posto.