Jacobs, Camossi: "Gara emozionante" | Mei: "In condizioni normali avrebbe vinto Mondiali"

EUROPEI DI MONACO 2022

L'azzurro trionfando in finale è diventato il quarto uomo della storia a vincere l’oro europeo dei 100 dopo quello olimpico

"Come è stata la gara? Emozionante. È partito con tranquillità, poi in fondo ha gestito la corsa". Lo ha detto Paolo Camossi, allenatore di Marcell Jacobs, parlando a Casa Italia dopo la vittoria dello sprinter azzurro nei 100 metri agli Europei di atletica in corso a Monaco. "Ora ci godiamo il momento, questa stagione va affrontata step by step. La programmazione è elastica e i programmi vanno visti quasi alla giornata". Anche il presidente della Federazione Italiana Di Atletica Leggera, Stefano Mei si è soffermato sulla prestazione del campione azzurro: "Quando ha corso ha vinto le Olimpiadi, i Mondiali indoor in una gara che non è la sua (i 60 metri) e gli Europei. In condizioni normali i Mondiali li vinceva con un metro di vantaggio".

Presenti a Casa Italia per celebrare le medaglie di Jacobs e Crippa agli Europei di atletica in svolgimento a Monaco, Camossi e Mei hanno commentato la notevole prestazione del campione olimpico, nonostante il problema al polpaccio: "Per Marcell abbiamo finito le parole, anche stasera ha dovuto cedere qualcosina alla sfortuna - ha aggiunto Mei - Nella semifinale ha dato dimostrazione di quello che poteva dare, in finale credo abbia fatto il giusto per vincere. Sarà anche delicato, ma se tutte le volte che corre vince, per me va bene. E stasera ha colto il giusto premio".

Il programma di Jacobs per i prossimi due giorni prevede riposo e terapia per la contrattura, poi: "Faremo due prove in vista della staffetta", ha concluso l'allenatore dell'azzurro Camossi.