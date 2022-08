Oro europeo, la rivincita di Jacobs: "Vittoria entusiasmante che mi dà fiducia"

LE PAROLE

Lo sprinter azzurro ha vinto a Monaco: "Stagione difficile, ringrazio chi ha sempre tifato per me"

© italyphotopress Sulla pista di Monaco di Baviera, Marcell Jacobs ha conquistato l'oro agli Europei di atletica correndo i 100 metri in 9.95. "Questa è stata una stagione complicata - ha commentato a caldo il velocista -, questo oro per me è entusiasmante perché mi dà grande fiducia per il futuro. Ho corso meglio in semifinale, ma l'importante è essere stato più veloce di tutti".

In una stagione travagliata e costellata di infortuni, Jacobs si è presentato alla finale - poi vinta - con il taping dovuto a un risentimento durante il riscaldamento al polpaccio: "Tutto è accaduto prima della semifinale e dopo aver rinunciato a tante gare, mi è passato di tutto per la testa. Fortunatamente era solo una contrattura".

Dopo aver perso il Mondiale, Jacobs si è preso una rivincita: "In molti pensavano che non avrei nemmeno partecipato. Il tempo non mi soddisfa, penso di aver corso meglio in semifinale, ma l'importante è aver vinto".