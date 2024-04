Gli avversari si spostano e He Jie vince a Pechino: al via un'inchiesta sulla gara

MEZZA MARATONA

L'atleta cinese ha usufruito del rallentamento compiuto dai keniani Robert Keter e Willy Mnangat e dall'etiope Dejene Hailu per conquistare il successo finale

© Getty Images Il finale della mezza maratona di Pechino ha veramente dell'incredibile. La vittoria del padrone di casa He Jie è stata messa subito sotto inchiesta a causa di atteggiamento alquanto curioso degli avversari. Il cinese è riuscito a superare i keniani Robert Keter e Willy Mnangat e l'etiope Dejene Hailu che conducevano con largo anticipo dopo che quest'ultimi si sono letteralmente "spostasti" lasciando attoniti i giudici di gara.

Il beniamino di casa ha tagliato il traguardo in 1h03'44", tuttavia guardando le immagini televisive si vedono gli avversari raggrupparsi e rallentare di proposito. Nel frattempo uno di loro ha allungato il braccio verso l'esterno come per segnalare agli altri due di rimanere indietro e di permettere a He di effettuare il sorpasso tagliando il traguardo.

L'Ufficio sportivo di Pechino ha riferito che sono state avviate delle indagini per valutare il comportamento in corsa dei quattro atleti con He che si è difeso dicendo di non aver mai corso mezze maratone e di voler realizzare il proprio personale dopo la vittoria ai Giochi Asiatici che dovrebbe consentirgli di partecipare alla maratona delle Olimpiadi.