Gianmarco Tamberi si carica in vista degli Europei: "Maggio mese terribile. Ho avuto problemi al ginocchio"

ATLETICA LEGGERA

Il campione olimpico del salto in alto ha parlato alla vigilia della rassegna continentale al via a Roma

© Getty Images Gianmarco Tamberi è pronto a prendere parte agli Europei dopo i problemi incontrati nel corso della prima parte di stagione. Il campione olimpico del salto in alto è stato frenato da alcuni acciacchi al ginocchio tanto da dover rinviare il proprio debutto all'Olimpico dove lo attenderanno in migliaia di tifosi, pronti a festeggiare un eventuale suo successo.

Vedi anche atletica Atletica, La Torre non fa previsioni ma è certo che tutti daranno il massimo "Maggio è stato un mese terribile per me. Forse ero stanco, ho avuto qualche problema al ginocchio. Ero molto nervoso. Ho parlato col mio team e abbiamo deciso di prenderci un attimo in più dal punto di vista delle competizioni. Abbiamo deciso di aspettare. Ora mi sento meglio e sono pronto a competere - ha spiegato Tamberi nella conferenza stampa della vigilia -. Non vedo l'ora di saltare, c’è molta pressione, ma la pressione mi piace. Pensando a Parigi ho deciso di organizzare la mia preparazione puntando su questo evento. L'obiettivo è stare tanto in alto, il meglio possibile. Sono capitano di un team pazzesco, un gruppo unico. Rispetto a quando ho iniziato al 2011 è cambiato tutto. Mi aspetto che la nostra nazione finisca in alto nel palmarés".

Il fuoriclasse marchigiano scenderà in pedana per la prima volta nella mattinata di domenica 9 giugno per le qualificazioni del salto in alto puntando però direttamente alla finale prevista per martedì 11 giugno, un antipasto di quanto potrebbe accadere a Parigi.