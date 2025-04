Gabby Thomas vince i 100.000 dollari della sua categoria con il nuovo personale sui 400 metri di 49"14

Nei 1500 metri, l'altra gara di giornata che assegnava il successo definitivo di una categoria, quella del mezzofondo corto, vittoria in 4'04"51 dell'etiope Diribe Welteji che grazie a tale affermazione e ai 12 punti relativi, ribalta le posizioni determinate dopo la prova degli 800 metri in cui era stata seconda dietro alla statunitense Nikki Hiltz, oggi terza in 4'05"39, in quanto tra le due si inserisce la keniana Susan Lokayo Ejore, ieri quinta ma con il secondo posto nei 1500 in 4'05"10 in grado di chiudere al terzo posto di categoria con 12 punti finali, dietro a Hiltz seconda con 18 e a Welteji prima con 20 punti.