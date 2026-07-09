Furlani riparte dal lungo di Montecarlo sulla strada per gli Europei di Birmingham

Non farà parte della competizione, per quello che sarebbe stato il suo debutto stagionale, Gianmarco Tamberi, in merito al quale si era sparsa la voce negli ultimi giorni che sarebbe potuto essere sulla pedana dove, proprio 10 anni fa il 15 luglio 2016, realizzò il suo attuale record italiano di 2,39 nella sfortunatissima serata in cui, subito dopo, ebbe il gravissimo infortunio che gli impedì la partecipazione alle Olimpiadi Rio e mise addirittura in dubbio il prosieguo della sua carriera.